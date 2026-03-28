Carlos Otero 28 MAR 2026 - 10:00h.

La concursante de 'Supervivientes' tiene estudios de protésica dental, fisioterapia y de esteticista

Gabriela se rompe al descubrir 'Playa Destino' tras su expulsión: "No me quedo aquí ni de coña"

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Gabriela Guillén aterrizó en la vida pública como la primera pareja oficial de Bertín Osborne después de que el cantante y presentador se separase de Fabiola Martínez. Sin embargo, la concursante de 'Supervivientes' cuenta con una trayectoria anterior a su relación con el cantante. Desde de su complicada infancia hasta su pasado como modelo: así ha sido su vida antes de conocer al cantante.

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Una infancia complicada por los abusos de un familiar

Gaby, como se refieren a ella en su círculo más íntimo, procede de Paraguay, concretamente de su capital, Asunción. Nació en el año 1987 y estuvo viviendo allí hasta que sus padres se mudaron a San Lorenzo. Según ha contado, procede de una familia humilde y sus padres trabajaron muy duro para sacar adelante a ella y a sus hermanas.

La infancia no fue feliz. En una entrevista concedida a 'De Viernes' en 2024 contó que fue "una niña maltratada, infeliz, abusada". "Tenía 8 años. Me dijeron que era un juego, que no dijera nada a mi madre. Era alguien de la familia", contó. Esta situación tan terrible tuvo consecuencias en ella. "Tenía sueños sangrientos. Puedo entender las veces que no quise vivir y que quería atentar contra mi vida", revelaba sobre esa etapa tan difícil de gestionar a tan corta edad.

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Después de terminar el bachillerato estudió protésico dental con 17 años. A partir de 2004 ejerció en varias clínicas dentales de su país y redondeaba su salario trabajando en una empresa de catering. Además, gracias a su gran belleza concursó en algunos certámenes de belleza y empezó a ejercer como modelo ocasional.

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Llegó a España hace 15 años tras la muerte de su padre

Un dramático episodio, la muerte de su padre, hizo que tomase la decisión de dejar atrás su vida de Paraguay para asentarse en España. Gracias al historial de publicaciones de sus redes sociales sabemos que aquí prosperó su carrera como maniquí y que además cultivó su pasión por la gastronomía apuntándose a clases de cocina.

Gabriela continuó su formación en España y estudió varios cursos de estética: técnicas de cejas, pestañas, tratamientos faciales y corporales... Unos conocimientos que le han permitido trabajar también en el sector de la asesoría de cuidados personales.

Se quedó embarazada un año después de conocer a Bertín

Una sesión de fotos para una marca de la que Bertín era imagen cambió su vida para siempre en abril de 2022. Gabriela y el presentador de 'Tu casa es la mía' coincidieron preparando un catálogo y la chispa surgió entre ellos. La modelo y el artista empezaron a verse y tuvieron una relación que duró varios meses.

En el fragor de ese romance Gabriela se quedó embarazada en el primer trimestre de 2023. "Nos cuidábamos obviamente, pero cuando tienes una relación de pareja... Tienes las papeletas de que en cualquier momento te puedes quedar embarazada... Yo no me lo esperaba para nada, tampoco él, porque teníamos cuidado...", aseguró Gabriela en televisión.

Su embarazo fue complicado ya que en un principio el cantante se quiso desentender de la situación y llegó a dudar que el bebé fuese suyo.