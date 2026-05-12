Lorena Romera 12 MAY 2026 - 13:38h.

El actor oficializa su relación con la influencer luciendo una camiseta personalizada con su nombre

Melyssa Pinto y Mario Casas posan juntos durante su escapada a Canarias: "Me tiene enamorada"

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Mario Casas ha dado el paso definitivo que oficializa, por fin, su relación con Melyssa Pinto. Aunque su noviazgo estaba ya más que confirmado, el actor ha roto su blindaje mediático al compartir esta fotografía tan especial a través de sus redes sociales. El ganador de un premio Goya ha utilizado una fecha de lo más señalado para este romántico gesto: el cumpleaños de la influencer.

En estos últimos meses, la pareja había ido dejando caer pequeños detalles que dejaban entrever que cada vez estaban más cómodos con que se hablase públicamente de ellos. Fueron juntos a Disneyland, la exconcursante de 'Supervivientes' acudió al estreno de su última película, sin esconder lo feliz y enamorada que estaba, él ha continuado dando a su chica likes públicos... hasta posaron juntos durante su escapada a Canarias.

Pero no ha sido hasta ahora que el protagonista Tres metros sobre el cielo ha gritado su amor a los cuatro vientos al compartir esta tierna imagen junto a la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en sus redes sociales. Una instantánea que se se ha convertido ya en su posado oficial como pareja y en la que los vemos de lo más cómplices.

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Mientras ella posa acurrucada en el cuello del actor y sostiene el teléfono para hacer el selfie, Mario abraza a su chica, pero de espaldas a cámara... Eso sí, con un propósito muy claro: mostrar a cámara la camiseta personalizada con el nombre de Melyssa serigrafiado en la parte de atrás. Un detalle de lo más romántico que demuestra lo entregado que está a la causa.

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Junto a esta significativa estampa, el también director de cine ha escrito un "feliz cumpleaños" acompañado de un corazón rojo y el emoticono del brillo, haciendo oficial ante sus millones de seguidores su relación. Al ver este gesto público del gallego, la que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en repostear la imagen en su perfil de Instagram, escribiendo tres emojis con los que ha expresado cómo se siente en este momento: una cara emocionada, un corazón rojo y dos personas abrazándose.

A pesar de que su historia de amor era un hecho más que contrastado, con este posado Mario Casas marca un claro antes y después. Una publicación en redes que llega en forma de regalo de cumpleaños para Melyssa Pinto y que sirve para demostrar el buen momento que atraviesan juntos.