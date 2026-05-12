Lorena Romera 12 MAY 2026 - 16:33h.

La exparticipante de 'LIDLT' apela a la solidaridad vecinal para encontrar con vida a Coco

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Ana López ha utilizado su plataforma de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores por la desaparición de Coco. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido unos stories en los que se muestra visiblemente preocupada, pidiendo movilidad ciudadana tras recibir esta noticia inesperada. Frente a la cámara, la pareja de Borja González, ganador de 'Supervivientes', ha dado los detalles de esta búsqueda que la tiene en vilo y con el corazón en un puño.

Al llegar a Madrid, la creadora de contenido se enteraba de la desaparición, que la dejaba completamente en shock. "Acabamos de llegar a Madrid porque teníamos un evento, pero me acaba de pegar un poco el bajón", comienza expresando la madre de Luca a través de sus redes, donde ha pedido ayuda por la desaparición de Coco, el gato de su compañera.

La situación es especialmente complicada debido a la ubicación geográfica donde se le vio por última vez; Paiporta, "la zona afectada por la Dana, que continúa empastrada". Aun así, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' apunta a que también podría estar en Benetússer. "Sé que la mayoría no podéis hacer nada porque vivís lejos, pero si alguien vive cerca, si lo veis, por favor, avisadme", le ha rogado a sus seguidores.

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Tal es la desesperación de Ana López, que ella misma planea salir en su búsqueda. "Voy a hacer una batida con el coche según llegue de Madrid. Lo han estado buscando y no lo han encontrado. Por favor, si alguien puede ayudar lo agradecería desde lo más profundo del alma", ha expresado la joven, que se ha mostrado muy preocupada por el asunto.

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Con la impotencia de encontrarse lejos de casa por motivos profesionales, la pareja de Borja González ha hecho este llamamiento a través de redes sociales, apelando a la solidaridad de sus vecinos valencianos para encontrar al felino y poner fin a este desagradable trance.