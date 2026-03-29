Fiesta 29 MAR 2026 - 19:27h.

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Esta tarde, 'Fiesta' desvela una de las mayores incógnitas de los reyes del fútbol. Y es que en las diferentes concentraciones ha llamado la atención un curioso elemento que llevan consigo grandes futbolistas como Carvajal, Griezmann y Lamine Yamal, entre otros, y cuyo contenido es todo un misterio.

Se trata de una curiosa maleta negra dentro de la cual no se encuentra ropa, sino que los futbolistas la utilizan para trasladar algo mucho más interesante. ¿Qué es lo que guardan? El programa de Emma García resolvía esta misma tarde el gran misterio y todos los colaboradores se quedaban en shock. ¡No te lo pierdas!

¿Qué llevan los futbolistas en su misteriosa maleta negra?

Era el colaborador de 'Fiesta', Alejandro Entrambasaguas, el que entraba al plató con esta enigmática maleta negra para desvelar de una vez por todas cuál era el contenido de la misma. Bajo la atenta mirada del resto de colaboradores, el periodista daba las primeras pistas acerca de qué objeto se encontraba oculto en la maleta.

"No es ni ropa ni comida. Lo usan para relajarse", avanzaba el periodista. Una afirmación que aumentaba aún más el desconcierto de los colaboradores ante la infinidad de posibilidades. Tras un momento de debate y especulaciones, Entrambasaguas abría finalmente la maleta. ¡Dale al play al vídeo de esta noticia y descúbrelo tú también!