Fiesta 29 MAR 2026 - 17:33h.

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Cada vez más parejas optan por lo que se conoce como 'Sleep divorce', es decir, dormir en camas separadas o incluso en habitaciones distintas para descansar mejor. Se trata de una práctica que, para algunas personas, mejora la calidad del sueño y, para otras, incluso puede fortalecer la relación. En 'Fiesta' conocemos qué opinan los presentadores y colaboradores Telecinco sobre esto. ¿Duermen con sus parejas en camas separadas? ¡No te lo pierdas!

Esta tarde el programa de Emma García comenzaba con un intenso debate sobre las relaciones de pareja y cómo las dinámicas entre estas han cambiado en los últimos años. Para conocer un punto de vista experto, 'Fiesta' ha contado con la presencia de Mariona Gabarra, psicóloga y sexóloga.

Uno de los temas que se ha tratado es el del 'sleep divorce', que es cuando parejas consolidadas toman la decisión de dormir separados para evitar ruidos y movimientos por la noche que puedan interferir en su descanso. Sobre esto, la psicóloga y sexóloga, Mariona ha opinado: "Te desvinculas mucho. Al final la intimidad ocurre cuando terminas todo, ya nada te estresa, y te metes en la cama con tu pareja".

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¿Dormir en una cama o separados? Los presentadores y colaboradores responden

Para descubrir qué opinan los presentadores y colaboradores de Telecinco sobre esto o, incluso, si lo aplican en sus propias relaciones, un reportero de 'Fiesta' se ha trasladado a los diferentes platós de los programas de esta cadena para preguntarles directamente por este tema, que en los últimos años ha generado gran debate y opiniones de lo más diversas.

Joaquín Prat, Carmen Borrego, Patricia Pardo, Mario Picazo y Santi Acosta han sido algunos de los rostros conocidos que han respondido a esta cuestión, compartiendo sus experiencias personales y puntos de vista. "Soy del váter separado", ha asegurado Joaquín Prat. "Si tu pareja no deja de roncar, entiendo que hay que descansar", ha declarado Carmen Borrego ¡Dale al play y no te pierdas todas las respuestas!