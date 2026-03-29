Berto González 29 MAR 2026 - 10:00h.

La aldea de O Santo, con apenas 50 vecinos y rodeada de naturaleza, prados, ríos y ganado, es la tierra natal de María Lamela

Así es María Lamela, presentadora de 'Supervivientes 2026'

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María Lamela ha conseguido meterse al público en el bolsillo en su estreno como presentadora de 'Supervivientes 2026' desde Honduras, que ha sido uno de los saltos televisivos más importantes de su carrera. Sin embargo, detrás de este momento profesional hay una historia que comienza muy lejos de los focos, en una pequeña aldea de Lugo con menos de 50 habitantes donde nació y creció. Ese paisaje rural, marcado por la tranquilidad, la naturaleza y las tradiciones gallegas, sigue siendo hoy uno de sus refugios personales y una parte clave de su vida.

Antes de dar el salto definitivo a una cadena nacional, la periodista desarrolló buena parte de su carrera en la televisión gallega, donde dio sus primeros pasos como presentadora. Uno de sus primeros trabajos más destacados fue también un formato de aventuras, lo que conecta directamente con su perfil actual al frente de 'Supervivientes 2026'.

Con el paso del tiempo, su carrera fue ampliándose hacia otros ámbitos dentro del periodismo, especialmente en el terreno de la información política y el reporterismo. Su trabajo en cadenas como Cuatro y Telecinco le permitió tener más visibilidad y experiencia en diferentes formatos informativos, convirtiéndose en una profesional cada vez más versatil dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de reto en televisión.

O Santo, la aldea gallega donde todo empezó

El origen de María Lamela se encuentra en O Santo, una pequeña aldea situada a apenas diez minutos de Vilalba, en la comarca lucense de Terra Chá. Este enclave rural, con menos de 50 habitantes, destaca por su entorno natural y por llevar una vida tranquila que marca el día a día de sus vecinos. Rodeado de prados, caminos y paisaje verde, el lugar conserva intacta la esencia de la Galicia más rural.

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Para la periodista, este espacio sigue siendo "su hogar y un refugio" al que vuelve con bastante frecuencia, tal y como ella misma ha confesado. Fue criada en un ambiente completamente rural, su infancia estuvo marcada por el contacto directo con la naturaleza y los animales, en un enclave donde predominan las explotaciones ganaderas, agrícolas y la vida al aire libre. Ese cambio con su actual vida en Madrid es precisamente uno de los aspectos que más valora de su tierra natal.

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La presentadora de 'Supervivientes 2026' se define como una mujer puramente de aldea: "de O Santo, por parte de mi padre, y de Corvite, un pueblo en la montaña con cuatro casas, por parte de mi madre". "Me encanta volver a la casa de la montaña de mi madre y estar allí entre las vacas, los cerdos y las gallinas. Allí soy feliz, es el contraste más absoluto con el centro de Madrid", comentó Lamela en la presentación de su nuevo proyecto en Telecinco.

La zona en la que se ubica O Santo permite descubrir algunos de los paisajes más representativos del norte de Lugo. Uno de los puntos más destacados es el monte Monseivane, que con sus 930 metros de altura se convierte en el mirador natural de la comarca.

Desde allí se pueden observar amplias llanuras salpicadas de pequeñas aldeas, además de fauna en libertad como caballos y ganado. Muy cerca se encuentra también la iglesia de San Simón da Costa, un edificio de gran tamaño que es conocido como la catedral de la Terra Chá, reflejando el peso histórico y cultural de la zona donde la tradición y el patrimonio se mantienen muy presentes.

Vilalba, situada a escasos minutos, actúa como núcleo principal de la comarca como si fuera su capital. Su elemento más representativo es la Torre de los Andrade, una construcción medieval que hoy forma parte del Parador de Turismo.

Además, el municipio cuenta con paseos fluviales junto al río Madalena y una importante tradición gastronómica, con citas como la Feria del Queso San Simón o la Feria del Capón, dos de sus eventos más conocidos. En el entorno natural destaca también el Paseo de los Sueños, una ruta que discurre junto al río y que incluye pasarelas de madera, zonas de descanso y monumentos escultóricos.

A poca distancia, Guitiriz ofrece una vertiente diferente gracias a su tradición termal. Su balneario, activo desde principios del siglo XX, es uno de los principales atractivos turísticos de esta zona rural, al que se suman rutas como la de los Siete Molinos, que permite adentrarse en bosques y caminos con cascadas y construcciones tradicionales.

El recorrido por la comarca también incluye el castro de Viladonga, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Galicia, donde se puede conocer cómo eran los antiguos asentamientos galaico-romanos. A esto se suma Mondoñedo, con su catedral y su casco histórico, o la costa de Ribadeo, donde se encuentra la conocida Playa de las Catedrales.

Todo este entorno explica en gran parte la personalidad de María Lamela. Su historia comienza en una aldea pequeña, pero rodeada de riqueza natural, cultural y con un paisaje incomparable, unas raíces que siguen muy presentes en su vida actual.