Lorena Romera 27 MAR 2026 - 12:14h.

La influencer ha aclarado el verdadero motivo de su tratamiento FIV para ser madre junto a Rodri Fuertes

El exconcursante de 'GH' habla sobre la depresión postparto tras acudir con Marta Castro a una cita médica

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Marta Castro, de 41 años, se encuentra en la semana 36 de gestación y Rodri Fuertes, de 36, cuenta los días para ver nacer a su primera hija. La pareja ha vivido un embarazo de lo más dulce, documentando cada semana con una fotografía Polaroid. Ahora, a través de Instagram, los que fueran concursantes de 'GH VIP' y 'Gran Hermano' han aclarado el motivo por el que recurrieron a un tratamiento de fertilidad para ser padres de su bebé.

Frente a la cámara, los futuros papás han respondido a las cinco preguntas más repetidas de estos últimos nueve meses. La primera de ellas, si tenían algún problema de fertilidad que impidiese el embarazo de forma natural. Si bien Marta Castro ya es madre de Hugo, fruto de su anterior relación con Fonsi Nieto, para el madrileño es la primera vez.

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Pero este tratamiento FIV nada tenía que ver con una infertilidad por parte de alguno de los progenitores. "Problemas no teníamos ninguno de los dos porque nos hicimos las pruebas y estaba todo bien por parte de ambos. Estuvimos casi un año haciéndonos pruebas: reserva ovárica, seminograma, análisis de sangre para ambos... y estaba todo bien. Salía todo perfecto", cuentan.

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Lo que ocurría es que el embarazo no llegaba de forma natural. "No cuajaba, es algo que le ocurre a mucha gente", señala el que fuera concursante de 'Gran Hermano'. "Nos fijamos una fecha y si no llegaba para entonces, recurriríamos a la clínica. Y así hicimos", expresa.

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Después, la creadora de contenido ha cogido el turno de palabra para explicar los puntos más técnicos del tratamiento. Se realizó la técnica ICSI, Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides, que es una técnica avanzada de reproducción asistida que consiste en introducir directamente un solo espermatozoide seleccionado en el interior de un óvulo maduro mediante una microinyección.

"Nosotros decidimos hacer el DGP, que es el Diagnóstico Genético Preimplantacional, que sirve para analizar el embrión antes de transferirlo al útero". Según explica la que fuera concursante de 'GH VIP', "cuando tienes una edad existe un riesgo de problemas cromosómicos". En su caso, le extrajeron un total de 13 óvulos de los cuales "tres llegaron a buen puerto y dos fueron descartados porque venían con problemas cromosómicos".

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"No dejéis de confiar. El tercer óvulo fue nuestra bollo, que está aquí", señala la influencer, tocándose con cariño la barriga. "Hay mucho tabú con este tema. Yo no conocía casi nada de este tema y ahora estoy encantado de la vida con nuestra bebé pequeñita que está a puntito de nacer", cuenta un Rodri Fuertes emocionado, que besa en los labios a su chica, que le mira embelesada.

"Respecto a la estimulación, nosotros tuvimos mucha suerte, solo una y fue perfecta", celebra la pareja, que se encuentra en la semana 36 de embarazo, ya en la recta final para el nacimiento de su hija. En cuanto al nombre escogido, continúa siendo el secreto mejor guardado de Rodri Fuertes y Marta Castro, que ya han explicado que lo desvelarán el día que la pequeña llegue al mundo.