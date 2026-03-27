Lorena Romera 27 MAR 2026 - 14:32h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dado detalles de los nombres para su bebé en común con la influencer

Claudia Martínez y Mario González se mudaron a vivir juntos a principios de año, poco después de su reconciliación

Compartir







Mario González ha roto su silencio tras salir a la luz que va a ser padre junto a Claudia Martínez. Él, que ya es padre de un hijo de 7 años junto a Sheila González, sabe muy bien lo que se siente durante este proceso que ahora revive con la influencer catalana. Aunque el anuncio lo hicieron hace ya unos días, el participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' no es tan activo en redes y ha tardado en manifestarse sobre su futura paternidad. Eso sí, lo ha hecho dando detalles incluso del nombre escogido para el bebé en camino.

Es un momento muy dulce para Claudia Martínez y Mario González. Aunque no era un embarazo buscado, sí es "muy deseado", ha puntualizado la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en una entrevista para '¡Hola!'. Tal y como se puede ver en el vídeo que la creadora de contenido ha compartido en su perfil de Instagram, la pareja se queda en auténtico shock al ver el resultado positivo del test, ya que no lo esperaban bajo ningún concepto.

"Estábamos de cachondeo", ha contado en sus stories la de Barcelona, que se hizo la prueba porque llevaba unos días indispuesta, con náuseas y antojos. Pero, ¿cómo está viviendo Mario González el proceso? Si bien en el vídeo de la reacción se ve que es el primero en reaccionar, sonriendo y abrazando a su chica, ha tardado unos días en pronunciarse sobre el embarazo.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez y Mario González anuncian que esperan su primer hijo juntos

Después de comentar unos corazones rojos en el post en el que Claudia compartía con su comunidad que están esperando su primer hijo, el madrileño ha concedido unas declaraciones para la citada publicación: "Aún no sabemos si será niño o niña, pero tenemos dos nombres pensados para cada género. Estamos muy contentos y muy ilusionados con la llegada del bebé".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Respecto a su primera paternidad, Mario González señala que "apenas tenía 24 años", momento en el que estaba aún en la universidad. "Era muy joven, no tenía la madurez necesaria para saber lo que significa la paternidad", reconoce. Pero ahora es diferente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A meses de volver a convertirse en padre, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes', ha compartido su primera imagen a través de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de la noticia. Se trata de una foto en la que le vemos dando un beso a un sobre que contiene algo muy importante y especial para ellos: la revelación del sexo de su bebé.

Es un storie que comparte la influencer y que él repostea. "Voy a custodiarlo para que nadie lo vea hasta la semana que viene", comenta la joven, haciendo referencia a la fecha que tienen prevista para su celebración del gender reveal, el próximo domingo 5 de abril. "A mí también me va a costar no hacerlo", confiesa.