Rocío Molina 27 MAR 2026 - 17:25h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha reconocido que tras su último reto extremo ha sufrido secuelas y mucho machaque en su cuerpo

Verdeliss desafía sus límites con un nuevo reto extremo: correr 24 horas sin parar en una cinta

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La influencer Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha compartido la cruda realidad sobre las secuelas físicas y emocionales que ha experimentado tras batir su último reto extremo: el de correr 24 horas en una cinta andadora sin parar. Tras alcanzar esta nueva gesta, la exconcursante de 'GH VIP' ha admitido que pasó después por días duros en los que se sintió "incapacitada" y como "un vegetal".

Después de hacer historia al entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (su reto '777'), la atleta ha logrado un nuevo hito, pero estas proezas deportivas sí le están pasando factura. Describiendo el agotamiento extremo que le ha hecho imposible hacer las tareas más sencillas, Verdeliss ha mostrado la otra realidad que no se ve detrás de sus gestas.

Lo que fue visto por todos dado que la de Pamplona se plantó dentro de un escaparate en pleno centro de Madrid de una conocida tienda de deporte y ahí estuvo corriendo 24 horas en una cinta andadora es la cara A de lo que vivió después en su casa y que ahora ella misma ha contado.

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"Me dolían hasta las pestañas. Y yo que soy tan resuelta y no me gusta que me echen una mano para nada. Me sentí súper afuncional, súper incapacitada para el ritmo al que yo estaba acostumbrada y puf. Igual no repetiría por esto", ha reconocido ahora que han pasado unas semanas.

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Estas declaraciones que ha compartido en su perfil oficial de Instagram ponen de relieve la dureza de los desafíos a los que se está exponiendo y del peaje que paga después su cuerpo. "No lo voy a repetir porque es mucho machaque y se me van gastando las oportunidades cuando quiera hacer otro reto de ultra distancia que será otro diferente si no tengo miedo al riesgo que supone sobre mi salud.

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A pesar de contar con chequeos médicos favorables y buena salud cardíaca, la creadora de contenido es consciente de que no puede ignorar este desgaste físico al que se somete cada vez que se atreve con un nuevo récord y quiere también cuidar su cuerpo, que es su "templo", tal como ella misma lo define.

Cada esfuerzo extra es una meta nueva que cumple y un cartucho que gasta. Pero la exconcursante de 'GH VIP' se queda con la satisfacción de cada hito y sueño cumplido.

"Todo tiene una fecha de caducidad. Mi filosofía siempre ha sido puede ser la última vez y eso es algo muy bueno porque te anima a vivir intensamente. El día de mañana cuando me ponga a recordar mis eventos pasados os juro que recordaré mi '7-7-7', recordaré estas 24 horas y recordaré cuando me casqué 100 kilómetros batiendo un récord de España. Que me quiten lo bailao", ha dicho, dejando claro que su satisfacción compensa a las secuelas que ha sufrido.