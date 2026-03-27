Marta Riumbau reconoce el error que ha tenido con su hija: “He suspendido como madre”

Natalia Sette 27 MAR 2026 - 14:04h.

La influencer ha compartido con todos sus seguidores el fallo que ha cometido con su hija Julieta, de un año

Marta Riumbau revela su problema de salud

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Marta Riumbau ha reconocido el error que ha tenido con su hija y asegura que ha “suspendido como madre”. La influencer, que hace poco desveló un gran avance en su pequeña , ha contado lo ocurrido a través de su perfil de Instagram y se ha sincerado sobre cómo se ha sentido.

Desde que nació su hija , Marta ha mostrado cada paso de su maternidad en redes sociales. Su comunidad, formada en gran parte por madres, sigue muy de cerca todas sus experiencias. Por eso, no ha dudado en compartir también este momento, aunque no haya salido como esperaba y se haya sentido profundamente mal.

“Qué desastre”, ha comenzado diciendo. La creadora de contenido se ha dado cuenta rápidamente de que algo no cuadraba en su rutina habitual. La catalana se ha levantado como cualquier otro día y ha preparado a Julieta para ir a la escuela. Sin embargo, al llegar al centro se ha encontrado con una situación completamente inesperada.

“He llevado a Julieta hoy al cole y no hay cole”, ha contado. En ese momento ha entendido cuál había sido el problema. “Es Semana Santa ya”, ha añadido. La influencer ha caído en la cuenta de que habían comenzado las vacaciones escolares y su pequeña tenía el día libre hoy. Entre risas se ha dado un suspenso como madre por no haberse dado cuenta.

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A esto se le suma que su niña adora ir a la escuela infantil. A pesar de los miedos que tuvo Marta al principio por si su hija no se adaptaba bien, Julieta está escantada con el colegio y va cada mañana feliz de poder pasar tiempo con sus amigos. De hecho, unos días antes de este incidente, la propia influencer subió una foto de su hija recién salida de la escuela y comentó lo maravillada que estaba: "Esta bebé ya no se quiere ir del cole jajaja el año que viene dejaré que se quede en la siesta también"

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