Se trata de dos alumnos de un instituto de Maó que tuvieron que ser desintoxicados tras tomar al menos cinco pastillas

Los expertos alertan de los peligros del reto del paracetamol "Pueden provocar riesgos hepáticos e incluso la muerte"

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MenorcaEl reto viral del paracetamol ha llegado a Menorca, donde al menos se han registrado dos casos que necesitaron atención hospitalaria. Esta práctica consiste en ingerir grandes cantidades de este fármaco para ver quien aguanta más dosis o para acabar en el hospital, compartirlo en redes y ver cuánto tiempo han estado ingresados, según informa 'Menorca - Es Diari'.

Se trata de dos alumnos de un instituto de Maó que tuvieron que ser desintoxicados tras tomar al menos cinco pastillas. En el ‘Mateu Orfila’ no tienen constancia de que el envenenamiento está relacionado con el desafío viral porque no recibieron información de los pacientes.

"Les puede costar la vida", señala la pediatra infantil Lucía Galán

La conocida pediatra infantil Lucía Galán, ovetense fundadora de Centro Creciendo en Alicante y Madrid, ha advertido de la peligrosidad de este reto y de la importancia de que los padres tomen medidas porque "les puede costar la vida". La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) lanzó el mes pasado una advertencia urgente ante la creciente difusión en redes sociales de este peligroso reto viral.

Los síntomas de la intoxicación no siempre aparecen de forma inmediata. En las primeras horas, los adolescentes pueden experimentar náuseas y vómitos, síntomas que podrían minimizar o incluso ocultar a sus familias. Entre 24 y 72 horas después de la ingesta, el daño hepático comienza a manifestarse con ictericia, dolor abdominal intenso y alteraciones en la coagulación sanguínea.

"Casi un 7% de niños han realizado alguno de estos retos"

Una prueba más de la necesidad de controlar el contenido al que se exponen los menores en Internet. Joaquín González, investigador de la UNIR en riesgos en internet, da un dato " casi un 7% de niños han realizado alguna vez un reto de estos".