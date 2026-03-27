Lorena Romera 27 MAR 2026 - 18:02h.

La modelo y el futbolista afrontan una emocionante nueva etapa dos meses después de nacer sus mellizos

Estela Grande rompe a llorar al compartir un desgarrador mensaje sobre cómo está viviendo la maternidad

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Estela Grande y Juan Iglesias han comunicado una feliz noticia pocas semanas después del nacimiento de sus hijos. La pareja se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tal y como ellos mismos cuentan a través de sus respectivas redes sociales. Este medio es el que precisamente han utilizado ahora para hacer partícipes a su comunidad de esta etapa tan emocionante que empieza para ellos. Un nuevo reto que asumen cuando tan solo llevan unas semanas adaptándose a la vida de padres de mellizos.

"Sois la familia que siempre soñé", expresaba hace unos días la modelo, cuando celebraban juntos su primer Día del Padre. Y es que la pareja se encuentra en una nube desde que el pasado mes de enero dieran la bienvenida a sus pequeños Luca y Liah. Tan solo han pasado dos meses, pero la pareja ya está asumiendo todo tipo de desafíos.

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La propia exconcursante de 'GH VIP' le va contando a sus seguidores cómo está siendo el adaptarse a su nueva vida como mamá de dos criaturitas. Si bien no está siendo siempre fácil -hace unos días se rompía al reflexionar sobre cómo tiene que dividir su tiempo para poder atender las necesidades de sus dos bebés-, la joven de 30 años está poco a poco cumpliendo con los objetivos que se ha ido marcando.

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Además, los mellizos han llegado con un pan debajo del brazo. Y es que Estela Grande y Juan Iglesias acaban de comunicar un importante anuncio a través de redes sociales. "Hace mucho que tenemos este proyecto entre manos y hoy, por fin, ve la luz", ha expresado la modelo. "Un paso importante para seguir mejorando nuestra salud", explica la creadora de contenido, que asegura estar "muy orgullosa" del futbolista, que parece ser la cabeza pensante de esta iniciativa.

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Se trata de un proyecto que apuesta por el "consumo de agua de calidad, libre de tóxicos, reduciendo el uso de plásticos y promoviendo hábitos más sostenibles". Juan Iglesias señala que, como deportista, tiene claro que "rendir bien empieza por cuidar lo básico: el cuerpo, la salud y lo que consumes cada día". Y para él, el agua es clave.

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"Durante más de un año consumiendo agua de máxima pureza con remineralización óptima, he podido comprobar que afecta positivamente a mi rendimiento gracias a una hidratación real", asegura el jugador del Getafe CF. Un proyecto al que se suma Estela Grande, que le ha ofrecido a sus seguidores más información al respecto: "Si queréis, podemos hablar más en profundidad sobre estos temas. Me encantará compartirlo con vosotros".