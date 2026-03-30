Anabel Pantoja aclara si David Rodríguez se reunirá con ella en Sevilla en Semana Santa

Rocío Molina 30 MAR 2026 - 18:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué se ha ido de Córdoba con su hija y sin David Rodríguez en plena Semana Santa

Anabel Pantoja sufre una dura pérdida: "No merecías irte así"

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Para Anabel Pantoja, hay pocas cosas que puedan superar a la Semana Santa de Sevilla. Y, tras pasar un Domingo de Ramos alejada más ha sentido la necesidad de ir y ha optado por no pensárselo mucho. La exconcursante de 'Supervivientes' ha cogido un tren a última hora con su hija, pero David Rodríguez no ha podido acompañarla.

Tras pasar este día que inaugura la Semana Santa en Córdoba apoyando a su novio en su cofradía y en el debut de la pequeña Alma de monaguillo, la sobrina de Isabel Pantoja ha tomado la firme decisión de poner rumbo en solitario con su hija a Sevilla. Esta elección, lejos de responder a una crisis, nace de un sentimiento de Anabel Pantoja que no puede evitar al llegar estas fechas.

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La influencer ha confesado que ha estado en el centro de Córdoba y que ha sido un día de muchas emociones tanto para David como para ella. El ver cómo la pequeña Alma, de un año y cuatro meses, ha caminado y estado integrada dentro del paso de la procesión, ha sido muy emocionante. Pero algo en su corazón le ha dicho que no podía quedarse allí.

"He considerado que prefiero estar en Sevilla porque mañana sale mi Hermandad, mi Cristo. Con la niña prefiero dormir allí", ha admitido la creadora de contenido a través de sus historias de Instagram desde la estación de tren y sin nombrar a David Rodríguez en este plan.

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El novio de Anabel Pantoja y padre de Alma es costalero de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en Córdoba, saliendo en Domingo de Ramos. Y, al igual que Anabel Pantoja es una apasionado de la Semana Santa, pero en su caso de Córdoba.

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Tras ver sus historias de Instagram y no ver a David Rodríguez junto a ella en Sevilla, Anabel Pantoja se ha visto obligada a aclarar la situación de ambos cuando le han preguntado los periodistas de Europa Press. ¿Acudirá el fisioterapeuta finalmente a Sevilla?

La sobrina de Isabel Pantoja ha tirado de ironía para responder las preguntas de los periodistas y la gran incógnita de si David acudirá a su encuentro en Sevilla: "Sí, sí, lo que pasa es que se acompasó ayer por la tarde y ha venido ahora de Córdoba", "¿Queréis más datos? ¿queréis el grupo sanguíneo?", ha dicho la exconcursante de 'Supervivientes', pidiendo que la dejen disfrutar de estos días tranquila con su familia.