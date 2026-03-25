telecinco.es 25 MAR 2026 - 11:44h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha hablado de los daños en su pueblo y en su casa tras la borrasca Therese en Canarias

La borrasca Therese provoca el caos en Canarias: conductores atrapados, desprendimientos y cientos de evacuados

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Anabel Pantoja está destrozada por los destrozos en Canarias tras la borrasca Therese. La influencer, concursante de realities como 'Supervivientes', ha compartido un storie a través de Instagram en el que habla de las zonas afectadas. Entre ellas, Arguineguín, localidad de Gran Canaria donde reside desde hace algún tiempo la sobrina de Isabel Pantoja. "Mi pueblo y mi casa", se ha lamentado la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que ha detallado el nivel de gravedad de los daños.

La borrasca Therese no da tregua a las Islas Canarias, provocando multitud de alertas e incidencias. Las fuertes precipitaciones provocan avisos que van del amarillo al naranja y que siguen manteniendo en alerta al archipiélago. Ante la delicada situación, Pedro Sánchez recordaba ayer las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que hacia especial hincapié en "evitar desplazamientos innecesarios" y seguir "las indicaciones de las autoridades locales e insulares".

La que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco lo está viviendo en primera persona. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado hasta qué punto su dúplex se ha visto afectado por las intensas lluvias. "Gracias a Dios que a nadie le ha ocurrido nada", comienza expresando la sevillana, de 39 años. "Es cierto que en mi pueblo y mi casa no ha sido grave, pero el barranco de Arguineguín y muchos más puntos de la isla han sido muy críticos", señala la madre de Alma, su hija en común con David Rodríguez.

"Estar aislados y con ese miedo en el cuerpo tiene que ser devastador. Todos los ayuntamientos, miembros de la policía, guardia, UCO, bomberos... Están dejándose la piel para que no ocurra ninguna desgracia. Así que también hay que contar lo bien que se está haciendo ahora frente a esta situación. Mi felicitación para todos esos profesionales", ha escrito Anabel Pantoja desde sus redes sociales.