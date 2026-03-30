Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian la venta de una de sus casas y aclaran su situación

Rocío Molina 30 MAR 2026 - 14:40h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han puesto a la venta una de sus casas en una operación inmobiliaria que ha descolocado a sus seguidores

Sofía Suescun enseña cómo avanzan las obras de su chalé en la playa: “Qué locura”

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Tras su reciente regreso a España después de su viaje por Miami, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han compartido una noticia importante con sus seguidores. A través de sus redes, la pareja y exconcursantes de 'Supervivientes' han decidido poner a la venta una de sus casas y, a partir de esta operación, han aclarado cuál es su situación inmobiliaria actual.

Ante este nuevo movimiento y tras compartir recientemente las últimas novedades en las obras de "Villa Playa", su chalé en la costa que es una segunda residencia, la pareja ha explicado esta última operación inmobiliaria que ha descolocado a sus seguidores.

A través de la cuenta profesional de Kiko Jiménez (@kikojdesign), dedicada a sus proyectos de reformas y decoración, ha compartido el anuncio de la venta de esta casa. Esta es una de las viviendas que han adquirido a lo largo del tiempo y de las que han mostrado algunos cambios que les han hecho.

La pareja, que vive junto a sus mascotas, en el norte de Madrid, una espectacular vivienda con piscina y jardín, ha puesto el anuncio de la venta de una de sus casas, definiendo el inmueble como una "villa de lujo" y han compartido tanto el precio de salida, así como una galería completa de fotos de la misma.

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Precio y características de la casa que venden Sofía y Kiko

La propiedad, situada en Valdemorillo (oeste de Madrid) se encuentra en una urbanización privada con seguridad, lago propio y contando con exclusividad. Tal como describen en el perfil oficial de Instagram donde han puesto el anuncio, esta casa cuenta con 200 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro habitaciones, tres balos, salón y cocina. Dos plantas con un diseño muy moderno y zonas ajardinadas.

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Además de las impresionantes imágenes del "casoplón", tal como lo ha descrito Sofía Suescun, estos han puesto el precio de venta fijado y las condiciones para los interesados: 850 mil euros y han especificado que hay que acreditar que hay solvencia económica y capacidad antes de proceder a la compra.

"¿Es la tuya Kiko?", ha sido una de las preguntas que les han hecho tras compartir el anuncio y la propia Sofía Suescun ha respondido directamente para evitar confusiones entre los seguidores. "No. Esta casa no es la que pensáis jajaja está recién hecha, faltan cositas del jardín etc", ha especificado ante las dudas del anuncio.

Ante la expectación que ha generado esta operación inmobiliaria, muchos se han lanzado a opinar, dar consejos y valorar esta vivienda de lujo. "Ponle piscina y la venderás enseguida", le han indicado a lo que han respondido que "ya la lleva, aunque está en obras". Otros han fantaseado con que serán los nuevos propietarios y la mayor parte coinciden en que es una casa espectacular, tal como han plasmado en sus comentarios: "Si tuviera money, la compraba", "ojalá fuera mía", "esta es la que necesito yo".