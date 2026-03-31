Lorena Romera 31 MAR 2026 - 12:53h.

La sobrina y el hijo de Isabel Pantoja, acompañados de sus respectivas parejas, disfrutan juntos de la Semana Santa

Así explicaba Anabel Pantoja el motivo por el que David Rodríguez viajaba más tarde a Sevilla

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Para Anabel Pantoja, no hay fecha en el calendario más especial que la Semana Santa, pero este 2026 ha tenido un brillo distinto. La sevillana ha vuelto a emocionarse con su adorada Hermandad de San Gonzalo en una jornada que ha mezclado tradición y momentos únicos. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto junto a sus dos imprescindibles, David Rodríguez y su hija Alma, y dos acompañantes inesperados, Kiko Rivera y su novia Lola García.

"Se ha sumado a nuestro plan", celebraba momentos antes del paso de la procesión por la localidad hispalense junto a una imagen en la que veíamos al hijo de Isabel Pantoja muy sonriente durante una comida. Un almuerzo en el que, como ella misma mostraba poco después, no habían estado solos. Sus parejas también habían estado acompañándoles, siendo esta la primera vez que les hemos podido ver al completo.

Una imagen que ha quedado ahora para el recuerdo y que refleja la sintonía que hay entre los primos y el buen momento que atraviesan. "Tradición", escribe la creadora de contenido junto a otras tantas fotografías de esta comida con exclusivas vistas al Guadalquivir, a la que también han acudido amigos. Con el estómago lleno, la que fuera participante de la última edición de 'Bailando con las estrellas' y el DJ han disfrutado de los distintos pasos.

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Momento en el que se han vivido instantes de pura emoción. Ha sido la sobrina de la tonadillera la que ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo lo han vivido, compartiendo incluso una imagen de la pequeña Alma con una estampita, embelesada con una de las procesiones. "Aquí muero yo. Sin palabras. Virgen de la Salud", señala Anabel, expresando la devoción que siente por la Semana Santa.

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Asimismo, en imágenes de agencias, Kiko Rivera y Lola García -que ha estado en todo momento integrada como una más en el círculo de allegados de los primos- han compartido instantes de lo más tiernos, ajenos a que los fotógrafos estaban captando esos gestos de pasión entre ellos, abrazándose y dedicándose todo tipo de arrumacos.

La petición de Anabel Pantoja durante la Semana Santa

Al caer la noche, contemplando un trono que representa una escena del juicio a Jesús, Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores un detalle de lo más íntimo. Y es que la influencer ha hecho público cuál ha sido la petición que le ha hecho: "Le he podido dar las gracias como todos los lunes. Pero solo pedirle una cosa para todos: salud y seguir viviendo. Lo demás, viene solo".