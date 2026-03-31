Marina García desvela que está pasando por un delicado momento de salud

Natalia Sette 31 MAR 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los síntomas que está teniendo y cómo se encuentra

Marina García cumple uno de sus sueños y comete errores de los que termina arrepintiéndose

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La Semana Santa es, sin duda, uno de los momentos más especiales del año para Marina García. Muy vinculada a sus raíces y especialmente a Sevilla, la creadora de contenido vive estos días con gran emoción, tradición y devoción. Sin embargo, este año no está siendo como esperaba. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' ha tenido que hacer frente a un inesperado y delicado momento de salud.

A través de sus redes sociales, Marina ha querido sincerarse con sus seguidores y explicar el motivo de su ausencia en un día tan señalado como el Domingo de Ramos. Visiblemente afectada, la influencer comenzaba su mensaje pidiendo disculpas: “Perdonadme, estoy que no puedo con mi vida, hemos llegado a casa de estar por Sevilla y vengo con un mal estar tremendo”.

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La sevillana lleva varios días encontrándose débil y este domingo su cuerpo ha dicho basta. Marina deja claro que no es algo que le haya ocurrido de repente. “Llevo varios días floja, pero hoy ya he petado”, ha confesado con total naturalidad. Un agotamiento que ha terminado por pasarle factura justo en el inicio de una semana clave para ella.

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“Se me cierran hasta los ojos, no tengo apenas fuerzas”, ha añadido. Para alguien como Marina, que cada año vive intensamente la Semana Santa, no poder disfrutarla como le gustaría supone un duro golpe. “Espero que estéis teniendo un buen Domingo de Ramos, al menos mejor que el mío”, ha escrito con cierta resignación.

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Momentos después, la influencer volvía a pronunciarse, aunque en un tono algo más irónico para restar dramatismo a la situación. “Estoy para que me descambien”, ha escrito sobre una foto de ella enseñando su estado actual. Sin embargo, también dejaba claro que no estaba siendo un día fácil: “Y con esto se acaba mi peor Domingo de Ramos de los últimos años”.

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A pesar de este contratiempo, todo apunta a que Marina está centrada en recuperarse cuanto antes para poder disfrutar, aunque sea parcialmente, del resto de la semana. Su mensaje ha estado acompañado de numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores, que no han dudado en mandarle ánimos y desearle una pronta recuperación.