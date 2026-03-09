Natalia Sette 09 MAR 2026 - 13:19h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte un comunicado muy enfadado tras ver varios comentarios negativos en una publicación con su novia

Marina García cumple un sueño y adelanta que no es su casa con Jesús Sánchez

Jesús Sánchez estalla como nunca antes a través de sus ‘stories’. Meses después de que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se pronunciara sobre las críticas recibidas por su reconciliación con Jesús, ha sido él quién ha dado la cara por ambos tras enfrentarse a una oleada de comentarios negativos por publicar un vídeo que, en principio, estaba pensado para tomarse con humor.

La pareja, que ha pasado por baches importantes durante su relación, compartió recientemente un vídeo en tono divertido en el que hablaban de los once años que llevan juntos. En él, ambos bromeaban sobre las expectativas sociales que suelen acompañar a las relaciones largas: casarse, tener hijos o seguir ciertos pasos considerados “normales”.

El propio Jesús ha explicado cuál era la intención real del vídeo. “Marina ha subido un vídeo donde decimos que llevamos 11 años y que no hemos cumplido muchas de las cosas que están preestablecidas en esta sociedad”, ha comentado. Según cuenta, todo estaba planteado desde el humor y la complicidad de pareja. “Lo mejor es que es en plan risas”, ha añadido.

Sin embargo, lo que comenzó como una publicación divertida terminó generando un intenso debate en los comentarios. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para recordar el pasado de la pareja, especialmente lo ocurrido durante su participación en el reality, cuando su relación atravesó uno de sus momentos más complicados.

Ante la avalancha de mensajes, Jesús no ha dudado en reaccionar públicamente. “Lo que es indefendible es la cantidad de mensajes negativos que ha recibido y que he recibido”, ha escrito en un comunicado, visiblemente molesto por la situación. El andaluz no ha ocultado su indignación al leer algunos de los comentarios. “Señores, lo primero de todo: cuánto de amargado, cuánta ira, cuánto de infeliz y cuánto resentimiento tiene este tipo de personas para ir a hacer sangre”, ha afirmado con contundencia.

Aun así, Jesús reconoce que ambos son conscientes de su historia y de los errores del pasado. “Nosotros sabemos perfectamente que no somos perfectos, que la cagamos en su día y que detrás de todo hay un trabajo”, ha explicado. También ha querido poner en contexto el tiempo que ha pasado desde entonces: “Hace seis años de aquello y hemos evolucionado, éramos muy jóvenes y la liamos, pero eso no quita que ya se lapide de por vida”.

Pese a todo, el joven no reniega de su paso por televisión y reconoce el impacto que tuvo en su vida. “Aún diciendo esto le estoy agradecido por cambiarme la vida, abrirme la mente y hacerme ver las cosas de otra manera al programa de la isla”, ha señalado. Eso sí, Jesús ha querido marcar ciertos límites ante las críticas constantes. “No somos una relación perfecta ni lo queremos ser, pero hay cosas que no voy a tolerar. Hay líneas rojas que no pienso negociar ya”, ha advertido.

El influencer también se ha preguntado cuándo terminará esta situación, cuándo se les dejará de machacar a él y a Marina por algo que pasó hace tanto tiempo. El andaluz ha terminado con una reflexión incitando a sus seguidores a dejar el odio de lado y centrarse en las cosas positivas de la vida. “Que sí, que tienes pasado, pero lo más importante es tener futuro. Viva la gente que es feliz”, ha sentenciado.