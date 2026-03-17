Natalia Sette 17 MAR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña a sus seguidores 5 looks muy elegantes perfectos para la celebración de la Semana Santa

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La creadora de contenido Marina García ha vuelto a compartir con sus seguidores algunas de sus propuestas de moda para una de las épocas más especiales del año. Fiel a su estilo elegante y natural, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado cinco looks con prendas de Zara pensados para los días de Semana Santa, una celebración que vive con especial emoción.

“Se acerca una de las semanas más importantes del año, al menos en mi tierra, Sevilla”, ha escrito la creadora de contenido junto al vídeo en el que muestra los diferentes estilismos.Esta fecha para ella, no solo a nivel cultural sino también emocional, ya que cada año disfruta intensamente del ambiente y las festividades con su familia y amigos.

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La Semana Santa en Sevilla es una de las celebraciones más emblemáticas del país, y para muchos sevillanos supone un momento muy esperado en el calendario. Marina, consciente de ello, ha querido aportar inspiración a sus seguidores con varias opciones que combinan elegancia, comodidad y un toque primaveral.

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El primer look destaca por su mezcla de tonos cálidos y prendas fluidas. Marina combina unos pantalones amplios en color burdeos con una blusa blanca de manga ancha y bordados. El estilismo se completa con un cinturón ancho en negro que marca la cintura y un pequeño bolso oscuro, creando un equilibrio entre lo relajado y lo sofisticado.

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En el segundo look, la sevillana muestra un traje blanco que transmite una estética pulida y elegante. La americana estructurada y el pantalón a juego crean un total look muy sofisticado que Marina acompaña con un bolso de flecos negro. Un estilismo ideal para quienes buscan una opción más formal sin renunciar a un toque actual.

En la tercera propuesta apuesta por un traje de dos piezas en tono beige compuesto por una americana cruzada y un pantalón ancho de corte recto. La silueta de la chaqueta contrasta con la fluidez del pantalón, dando como resultado un conjunto elegante y muy favorecedor. Marina añade una boina del mismo tono que el traje, aportando un toque clásico.

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El cierto look mantiene una estética minimalista y muy refinada. Se trata de un vestido midi en tono verde oliva con caída fluida y manga amplia, una prenda muy versátil que funciona tanto para un plan de día como para una ocasión más especial. El diseño destaca por ser un look muy sofisticado sin necesidad de muchos complementos.

Por último, Marina introduce un contraste más marcado entre prendas. Combina un top negro de manga corta con unos pantalones estampados de lunares en tonos oscuros y transparentes. El resultado es un estilismo moderno y con personalidad, que mantiene la elegancia gracias a los tacones negros y a un bolso de mano que completa el conjunto.

La creadora de contenido también ha adelantado que seguirá compartiendo más ideas durante los próximos días. “Os dejo ideas varias, iré subiendo más en estos días, os quierooooo”, ha escrito. Para ella, la Semana Santa es, sin duda, una fuente de inspiración.