Marina García, obligada a cambiar su rutina de entrenamiento: “No lo tolero…”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre un complejo y cómo se ha visto obligada a cambiar sus entrenamientos
Marina García ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre uno de los temas de los que más suele hablar en redes sociales: los cambios que ha ido haciendo en su cuerpo y estilo de vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' ha confesado ahora que se ha visto obligada a modificar su rutina de entrenamiento por un motivo muy concreto.
La sevillana, que siempre se ha mostrado natural y transparente con su comunidad, ha compartido en sus redes sociales que ha cambiado su rutina de gimnasio. No lo ha hecho por una cuestión de salud, como muchos se imaginaban, sino por una cuestión estética. Ha comenzado explicando que su genética hace que sus piernas se marquen con mucha facilidad, algo que ha terminado generándole cierta incomodidad al verse en fotos y vídeos.
“Estaba haciendo dos o tres veces en semana bici y dos días de musculación”, ha contado a través de sus ‘stories’. Un plan que le estaba funcionando físicamente, pero que también estaba potenciando demasiado una zona de su cuerpo con la que no termina de sentirse cómoda. “No me apetecía lucir las piernas de Lionel Messi jajaja”, ha escrito con humor para quitarle hierro al asunto,
Más allá de la broma, la influencer ha sido clara sobre el motivo real del cambio. “Mis piernas con poco se marcan demasiado, por genética, algo que no me encanta”, ha explicado. Por eso, ha decidido adaptar su entrenamiento para evitar que sus piernas “sigan creciendo”.
Según ha contado, ahora ha optado por una rutina más suave y equilibrada, centrada en trabajar otras partes del cuerpo. “He cambiado la rutina por otra más suave, donde me enfoco más en otros músculos”, ha señalado. La influencer hace hincapié en que no ha dejado de lado los entrenamientos, simplemente ha cambiado su forma de entrenar.
La creadora de contenido también ha confesado que esta incomodidad es algo que nota especialmente cuando se ve en vídeo o con determinadas prendas. “Quizás no lo apreciáis, pero en vídeo o con shorts no tolero mirarme las piernas”, ha reconocido con total sinceridad.
A lo largo de los años ha hablado sin filtros sobre los cambios que ha hecho en su físico y sobre cómo ha ido aprendiendo a escuchar lo que realmente le hace sentir bien. Con esta decisión, la influencer demuestra una vez más que el objetivo no es tener el cuerpo perfecto, sino sentirse bien con ella misma, algo que sus seguidores han valorado mucho siempre.