Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 00:45h.

¿Es posible una reconciliación ente Isabel Pantoja e Isa Pi? Kiko Rivera responde y asegura estar dispuesto a mediar entre ellas

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Kiko Rivera ha concedido un nuevo 'Scoop' a '¡De viernes!' previo a su visita al plató el próximo viernes 10 de abril. Una entrevista en la que el DJ ha contado todos los detalles respecto a la reciente e inesperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja. Ahora, que madre e hijo vuelven a tener relación, todos los ojos están puestos en Isa Pantoja. ¿Puede llegar a producirse un encuentro entre los tres? Kiko ha respondido.

Tras más de seis años en guerra, Kiko Rivera ha pedido perdón a su madre tras decidir dar el paso de llamarla por teléfono para acercar posturas. Una reconciliación que, según el DJ, se ha dado gracias a la influencia positiva que su novia, Lola, ha ejercido en él: "Ha sido el empujón que necesitaba". Sin embargo, la relación entre Kiko y su hermana, Isa Pantoja, aún continúa distante, al igual que la de esta con su madre.

Kiko Rivera: "Quiero que mi madre vuelva a recuperar a su familia"

En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Kiko Rivera ha contado que, ahora que se ha reconciliado con su madre, se siente casi al completo, pero que todavía "le falta su hermana": "Parece que va un poco más lento la cosa, pero, si Dios quiere, ojalá nos ayude en eso para que, por fin, podemos ser una familia completa", ha asegurado el DJ.

"La he escrito en varias ocasiones, pero no he recibido respuesta”, ha indicado Kiko Rivera respecto a sus intentos de acercamiento con su hermana. También, ha explicado: "Me gustaría sentarme con ella, hablar en privado para decirle que todos nos equivocamos, pero que al final uno tiene que recordar de dónde viene. Mamá ya está mayor y lo que yo veo cuando hablo con ella es que siento que está incompleta".

Asimismo, Kiko Rivera ha declarado que está dispuesto a actuar como mediador entre su madre y su hermana: "Si pudo ayudar de alguna manera a que mi madre vuelva a ser feliz, en el sentido de recuperar a su familia, pues ahí estoy yo en primera línea. Muchas veces el orgullo hay que tragárselo y yo creo que llegará ese momento. Voy a poner todo de mi parte para que eso suceda".