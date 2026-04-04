Fiesta 04 ABR 2026 - 21:01h.

Compartir







Esta tarde, 'Fiesta' mostraba el pésimo estado en el que se encuentra la casa que durante muchas décadas fue una de los puntos clave de reunión de la familia real. Una vivienda que pertenecía a la Infanta Doña Pilar de Borbón y que en estos momentos está completamente en ruinas y abandonada. ¿Qué ha sucedido? ¡Entérate en esta noticia!

Hace seis años del fallecimiento de Doña Pilar, hermana del rey emérito, el miembro de la casa real con más desparpajo y carácter. Fue en Puerta de Hierro (Madrid) donde la infanta encontró su refugió, en una espectacular casa en la que crio a sus cinco hijos.

Sin embargo, tras la muerte de Doña Pilar, la que fuera su casa se encuentra en un estado de deterioro absoluto. Y es que durante años el futuro esta vivienda ha sido una gran incógnita, después de que los hijos de Pilar estuvieran intentando venderla durante muchos años, hasta que, en 2024, la compró Ricardo Fuster. No obstante, la casa no presenta señales de que pueda estar habitada

Marisa Martín-Blázquez sobre el estado de la casa: "Los muros están destruidos"

En el programa, la colaboradora Marisa Martín-Blázquez ha confirmado: "Cuando muere Doña Pilar, los hijos quieren poner la casa a la venta y no había manera de venderla. Finalmente, el actual rey Felipe, a través de un amigo suyo, que es Ricardo Fuster, terminó vendiendo la casa". Del mismo modo, la periodista ha contado que ella misma ha sido testigo del actual deterioro de la vivienda:

"He pasado este miércoles por ahí y los muros están completamente caídos, destruidos. Es una pena... La casa tenía una garita que ahora está llena de pintura", ha declarado Marisa, a lo que ha añadido: "Está absolutamente deteriorada. Para mi gusto, está para tirarla y volverla a construir. Demolición y empezamos de nuevo. Una pena".