Raquel Bollo, muy molesta con las últimas declaraciones de Gloria Camila: "Mi hijo es artista desde que nació"

Fiesta 04 ABR 2026 - 18:15h.

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La entrevista de Manuel Cortés en '¡De viernes!' continúa dando que hablar. El hijo de Raquel Bollo se sentaba como nunca antes en un plató de televisión dispuesto a desenmascarar a la que hasta hace algunas semanas era su gran amiga especial: Gloria Camila Ortega.

Durante años se había especulado con una posible relación entre ellos pese a que ambos insistían en asegurar que eran únicamente amigos. Sin embargo, todo saltaba por los aires cuando Gloria Camila se reconciliaba con su ex, el también cantante Álvaro García, y Manuel reaccionaba en redes muy dolido.

Con el paso de los días se destapaba una relación intermitente entre ellos sobre la cual Manuel Cortés aportaba muchísimos detalles en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. El hijo de Raquel Bollo y Chiquetete contaba con "pelos y señales" cómo había sido su relación con la hija de Rocío Jurado durante años, asegurando que Gloria había sido infiel a más de uno de sus novios con él.

Manuel, harto de quedar en televisión "como un despechado", destapada la caja de los truenos y Gloria Camila no pensaba quedarse callada. La colombiana respondía en 'El tiempo justo' a su ex amante y lo hacía con un tremendo zasca: "Ha demostrado a toda España que no es artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrarme a mí como lo ha hecho. Un artista lo que hace es estar en un estudio, grabando canciones, componiendo, centrado en su carrera y en lo que realmente quiere hacer, que es música, como por ejemplo hace mi novio".

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Raquel Bollo, muy molesta con las palabras de Gloria Camila

Durante estas semanas de ataques cruzados entre Manuel y Gloria Raquel Bollo ha intentado mantenerse alejada de la polémica de su hijo, pero ante las últimas palabras de la hija de Ortega Cano Raquel no ha podido quedarse callada:

"Nunca he entrado en este tema porque era algo entre ellos y no me correspondía hacerlo, pero con este tipo de discursos mezquinos tengo que entrar. Lo que ella ha hecho se llama ruido, mi intención no es atacar a Gloria, al contrario de lo que hace ella. A Manuel lo que le puede desacreditar es su música, su público y el tiempo, no un discurso tuyo, porque por esa regla de tres, ¿tu padre no es torero? porque yo he visto muchas veces a tu padre en un plató de televisión".

Raquel, que ha permanecido al lado de su hijo desde que decidió que quería dedicarse al mundo de la música al igual que su padre, considera que su hijo es un auténtico artista, "no como otros":

"Manuel es un artista, porque artista no se hace, se nace. Manuel es un artista y de artistas algo sé porque he estado toda mi vida rodeada de artistas. Hay gente que llega muy alto y desafinan o utilizan el autotune, que conste que yo no voy contra su pareja porque, al igual que mi hijo, él también está labrando su trayectoria profesional".