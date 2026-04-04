Fiesta 04 ABR 2026 - 19:47h.

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Ana María Aldón lleva tres meses sin aparecer por los platós de televisión. Sus últimas semanas como colaboradora en 'Fiesta' fueron muy tensas y, tras advertir en varias ocasiones que deseaba abandonar el plató debido a los enfrentamientos que protagonizaba con algunos de sus compañeros, terminó desapareciendo de los focos hace unas semanas, a principios del mes de enero. Desde entonces, no hemos vuelto a saber de ella. No responde a los mensajes ni devuelve las llamadas.

Ana María Aldón no ha dado ningún tipo de explicación y sorprende que tampoco está publicando nada en sus redes sociales. Por ello, un equipo de 'Fiesta' se ha desplazado hasta Sanlúcar de Barrameda (donde suele pasar largas temporadas) en busca de Ana María para saber de ella y descubrir cómo se encuentra. ¿Cómo es su vida actual, fuera de le televisión? Conseguimos localizarla y estamos en disposición de desvelar cómo y con quién se encuentra la expareja de José Ortega Cano.

Ana María Aldón aclara qué problema de salud la ha alejado de la tele

Ana María Aldón reaparece en 'Fiesta' para agradecer al equipo del programa el cariño que ha recibido durante todas estas semanas y aclara que "no soy de WhatsApp", por eso no responde a los mensajes: "No voy a dejar mis obligaciones diarias para estar enganchada al móvil". Además, Ana María ha aprovecha su intervención en directo con 'Fiesta' para desvelar por qué dejó la televisión hace unos meses: sus problemas de salud.

"He pasado unos meses regular con un problema de salud, de hipertensión. No es nada grave, pero he tenido ansiedad, dolores de cabeza y cuello... lo he pasado francamente mal. Estoy estable, pero tengo que estar estable y buscando ese equilibrio", han sido sus palabras. Tras esto, tiene una tensa conversación con Amor Romeira en la que confiesa que no le ha cogido el teléfono porque no tiene su contacto guardado ya que no son amigas.

Sobre el conflicto de Gloria Camila y Rocío Flores no se ha querido pronunciar demasiado ("en todas las familias, siempre hay distanciamientos y en esta ha habido siempre muchos distanciamientos, para mí no es sorpresa nada") y respecto a las imágenes virales de Ortega Cano ha dicho que, cuando lo vio, se pensó que era cosa de la Inteligencia Artificial. Comparte con nosotros, además, que ha pasado el día de cumpleaños de Eladio pintando la suite de su nueva casa.

La vida actual de Ana María Aldón fuera de la televisión

Ana María Aldón se fue de 'Fiesta' alegando que necesitaba tiempo para ella. Ha pasado por varias malas rachas de índole personal que han terminado pasándole factura. Cuentan los colaboradores (quienes han sido sus compañeros) que ella ha llegado a confesar que necesitaba alejarse de los medios porque era complicado ser colaboradora y personaje a la vez. Hemos podido saber, gracias a Gema Aldón, que ha viajado hasta Cádiz "a resguardarse con su hija y su nieta".

La hija de Ana María Aldón confirma que su madre se encuentra bien que no quiere dar la cara ante las cámaras (desvía el tema cuando nuestra compañera le insiste) porque su madre "está en otra cosa" y "no está en un buen momento". Tras estas palabras, los colaboradores de 'Fiesta' analizan la situación de Ana María Aldón. Según apuntan, la excolaboradora del programa presentado por Emma García está tranquila, con su familia, con Eladio, que ha sido un gran apoyo para ella y terminando de construir su casa en Chipiona.

De esta manera, la conclusión que se saca es que Ana María prefiere, a día de hoy, mantenerse en un segundo plano y no entrar ni siquiera a opinar sobre las últimas noticias que rodean a los Ortega Cano (desde la surrealista performance de Ortega Cano en un acto benéfico o el inesperado enfrentamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila). Quien sí ha opinado algo al respecto ha sido Gema Aldón, quien dice "estar cansada de que se las vea como las buenas o se las blanquee, pero se calla por su madre para no parecer que son las malas".