Berto González 04 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' cuenta con una larga trayectoria en televisión, marcada por su entorno familiar y la pérdida de su hermano gemelo

Belén Rodríguez abre las puertas de su piso de estilo loft en pleno centro de Madrid

Compartir







Belén Rodríguez es una de las periodistas con mayor proyección profesional dentro de la cadena y lo último que ha sumado en su currículum es su participación en 'GH DÚO'. Tras celebrar por todo lo alto "la vida", como ella misma ha dicho, y sus 59 años con un gran fiesta, repasamos algunos de los hitos: desde la herencia periodística que va más allá de sus años en la pequeña pantalla, la figura de sus padres, así como su hermano gemelo quien falleció a una temprana edad y sus polémicas televisivas.

Una familia marcada por el periodismo

Belén Rodríguez nació en una familia profundamente vinculada al mundo del periodismo y la televisión. Es hija de Pedro Rodríguez, un reconocido periodista que desarrolló su carrera en medios como 'Pueblo' y 'ABC', y de Charo Gómez Miranda, conocida popularmente como Doña Adelaida, personaje con el que alcanzó gran popularidad en Televisión Española comentando el culebrón venezolano 'Cristal' a finales de los años noventa.

PUEDE INTERESARTE La amistad de ida y vuelta de Carmen Borrego y Belén Rodríguez: sus broncas y reconciliaciones

Tras ese éxito, Charo Gómez Miranda pasó a trabajar junto a María Teresa Campos en 'Día a día', programa que se mantuvo en emisión hasta 2004 y que fue clave en la carrera de su hija. Belén creció, por tanto, en un entorno donde el periodismo y la televisión formaban parte del día a día, algo que marcaría por completo su futuro profesional.

Su vida personal ha estado atravesada por momentos muy duros. Su padre falleció en 1984 y su madre murió en 2011. Apenas un año después, en 2012, Belén sufrió uno de los golpes más devastadores de su vida: la muerte repentina de su hermano gemelo, Pedro Rodríguez, a los 43 años, a causa de un infarto. Pedro era director general de la productora Cuarzo, productora de 'El programa de Ana Rosa' entre otros, su fallecimiento causó un gran impacto en el sector audiovisual. La periodista ha hablado abiertamente del vacío que dejó su hermano, al que definía como "su otra mitad".

PUEDE INTERESARTE Los conflictos entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio: todos los enfrentamientos de tía y sobrina

"Mi hermano era mi gemelo, mi otra mitad, mi vida entera. Era un ángel con el que hemos tenido la suerte de compartir la vida y es una de esas personas irrepetibles que dejan un hueco tan grande que nunca se podrá llenar. Nadie ha hablado mal de mi hermano, yo aún no me lo puedo creer", dijo la periodista en Telecinco. "Era una persona que se preocupaba muchísimo por los demás, que siempre estaba al tanto de que estuvieras bien, que estuvieras contento", señaló Jorge Javier Vázquez por su parte.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su debut en 'Día a día' que lo cambió todo

Aunque hoy es una colaboradora habitual de los platós, los inicios de Belén Rodríguez en televisión fueron muy distintos a la imagen segura que proyecta actualmente. Su debut delante de las cámaras se produjo el 6 de junio de 1997 en 'Día a día', el programa matinal que presentaba María Teresa Campos en Telecinco. Hasta ese momento, Belén trabajaba como redactora y evitaba exponerse en pantalla. Fue la propia Campos quien insistió para que diera el paso. En su primera aparición participó en la sección del horóscopo junto a Esperanza Gracia, presentando los signos del zodiaco con evidente nerviosismo. Aquella mañana se mostró muy tímida y contenida, muy alejada de la personalidad arrolladora que desarrollaría con los años en plató.

Ese día también estuvo marcado por una sorpresa personal: su madre intervino en directo para apoyar a su hija y explicar la admiración que sentía por María Teresa Campos. A partir de ese momento, Belén Rodríguez comenzó a ganar presencia en televisión y el programa se convirtió en un trampolín que la llevó a consolidarse como colaboradora en distintos formatos de Telecinco, así como de los principales realities de la cadena.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La ruptura con el clan Campos y su polémica más mediática

Una de las polémicas más sonadas de la carrera de Belén Rodríguez fue su ruptura con el conocido clan de las Campos. Durante años mantuvo una relación muy estrecha con Terelu Campos y Carmen Borrego, a quienes llegó a considerar parte de su familia en televisión. Sin embargo, esa amistad se rompió a comienzos de 2023. El conflicto estalló cuando, en el entorno de 'Sálvame', Belén Rodríguez fue señalada como la supuesta persona que filtraba información del clan a la prensa. A partir de ese momento, el distanciamiento fue total y la colaboradora quedó en el centro de una fuerte polémica mediática. Ella negó siempre haber traicionado a nadie y defendió que la mayoría de las acusaciones eran falsas.

La situación derivó en un proceso judicial que, según explicó la propia Belén, le ha impedido durante años dar su versión completa de los hechos. Ha asegurado que fue atacada sin piedad y que optó por el silencio mientras el asunto se resolvía por la vía legal. Esta ruptura marcó uno de los episodios más duros de su trayectoria y supuso un antes y un después en su relación con el entorno televisivo que la había acompañado durante años.

Posteriormente, Belén Rodríguez confesó: "Hubo un montón de compañeros que trataron de llamar en su día a 'Sálvame' para desmentir que hubiera sido yo". Tras ello, aseguró: "Pues porque suben cuatro puntos de audiencia y está aportado a la demanda. Es que me encantaría poderos contar todo pero no puedo, tengo el juicio dentro de dos meses y entonces lo contaré todo que tengo muchas ganas. Fueron un grupo de personas que sin piedad cargaron contra mí, que yo me fui a mi casa sin decir nada y he estado callada tres años. Conflicto no hubo ni ha habido acusaciones cruzadas. Me atacaron a mí sin piedad. Las Campos me atacaron".

Finalmente, se pudo demostrar que Belén Rodríguez no tenía nada que ver con aquella supuesta traición y su relación con las Campos fue mejorando hasta el día de hoy ,que vuelven a tener una buena relación.