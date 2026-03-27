Rocío Molina 27 MAR 2026 - 11:40h.

La colaboradora y exconcursante de 'GH DÚO' ha reunido a familiares y amigos en su 59º cumpleaños para celebrarlo por todo lo alto

Belén Rodríguez reconoce el cambio de criterio tras concursar en 'GH DÚO'

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Belén Rodríguez, conocida coloquialmente como Belén Ro, ha celebrado su 59º cumpleaños muy bien rodeada en una de las citas más esperadas de la temporada. La exconcursante de 'GH DÚO' y colaboradora televisiva ha reunido a sus amigos en el emblemático Museo Chicote de Madrid donde se han dado cita desde compañeros de trabajo hasta grandes amigos como Carlos Lozano, Cristina Piaget y Carmen Borrego entre otros muchos rostros conocidos.

Tras la última experiencia televisiva que ha vivido la colaboradora de 'Fiesta' con su paso por la casa de Tres Cantos y el pasar un año determinante tras el tratamiento del cáncer de garganta que le diagnosticaron a finales de 2024, Belén Rodríguez ha querido que sonase muy fuerte la celebración de su 59º cumpleaños y así lo ha hecho con esta reunión entre amigos.

La anfitriona ha querido celebrar la vida por todo lo alto y lo ha hecho con una lista de invitados de altura. En su convocatoria no han faltado sus amigos íntimos como Carmen Borrego, que ha asistido junto a su hijo José María Almoguera y su novia María Sánchez 'La Jerezana', Ion Aramendi y María Amores, Marta López, Antonio Rossi, Leticia Requejo, Miguel Ángel Nicolás, compañeros de 'El tiempo justo'.

Uno de los momentos más comentados ha sido la llegada de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO 2026', que sorprendió a la cumpleañera con un espectacular ramo de rosas blancas y rojas, demostrando lo que se ha afianzado su relación después de su convivencia.

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Además, de ese momentazo también se ha hablado de la ausencia más sonada. Terelu Campos no ha podido acudir a la fiesta de su amiga tras dejar atrás sus rencillas del pasado por un problema que la propia Belén Rodríguez ha aclarado: "Está mala que tiene un orzuelo en el ojo y la pobre pues no se podía maquillar".

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Del look de Belén Rodríguez a su original 'tarta croissant'

En la fiesta del 59º cumpleaños de Belén Rodríguez no han faltado los discursos emotivos, como el propio de la protagonista: "Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, pero espero que todo bueno porque estoy en plan muy positivo, y vienen los que están todos los días y los que han estado este año tan duro conmigo y con los que yo quiero celebrar", ha dicho a los periodistas que han acudido.

También ha sido muy sonado el karaoke que han montado o la 'tarta croissant' en la que Belén Rodríguez ha soplado sus velas. Una velada en la que Belén Rodríguez ha apostado por un look total black con un vestido corto con la que busca estrenar un año con nuevos proyectos, más amor de los suyos y, sobre todo, salud.