La particular amistad de Carmen Borrego y Belén Rodríguez: sus broncas y reconciliaciones

Carlos Otero 22 ENE 2026 - 20:30h.

En una ocasión, Carmen Borrego acusó a su amiga Belén Rodríguez y compañera de 'GH DÚO' de filtrar información a la prensa

Los conflictos entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio: todos los enfrentamientos de tía y sobrina

Compartir







La nueva temporada de 'GH DÚO' ha servido para reencontrar a Carmen Borrego y a Belén Rodríguez, que forman uno de los equipos de convivencia del reality. La menor de las hijas de María Teresa Campos y la analista de realities cuentan con una historia común de varias décadas en las que los desencuentros y enfados han estado presentes. Repasamos su relación de altibajos que también ha tenido momentos de crisis en la casa de Tres Cantos.

PUEDE INTERESARTE De hermanas de vida a enemigas irreconciliables: la historia de Terelu Campos y Belén Rodríguez

Época de terror

Rodríguez y las hermanas Borrego Campos han mantenido durante décadas un vínculo prácticamente fraternal, pero en los últimos años han protagonizado dolorosos distanciamientos. "Hubo una época de mi vida en la que le tenía miedo", dijo Carmen Borrego. La ex directora de programas y colaboradora contó en que hubo una ocasión, cuando Terelu presentaba un programa en Telemadrid, en la que ella iba a ir y terminaron cancelando la aparición: "le dijeron que no iba y me hizo a mí responsable", contó Carmen. "Sin darme media explicación me bloqueó y se fue de mi vida", recordó Carmen con amargura, que explicó que Belén le soltó cosas que le dolieron mucho.

El hecho de que la madre de José María Almoguera diera esas declaraciones en televisión volvió a cabrear a su amiga. Según se supo, a Belén Rodríguez no le sentaron bien esas palabras y no dudó en volver a bloquearla, cortando así todo tipo de contacto con ella. Un acto que tampoco se tomó bien Carmen Borrego, que no dudó en explayarse y profundizar en la historia. Harta de los vaivenes en la relación con su amiga, tomó la decisión de hablar alto y claro, contando todo con pelos y señales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Belén no fue a la boda de Almoguera

Otro momento de tensión entre las dos amigas tuvo lugar en 2022 cuando Belén Ro tomó la decisión de no acudir a la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo. "Son 5 motivos y son los mismos que le dije a Jorge Javier y a Carmen", contó Belén en su momento. La colaboradora quiso dejar claro que no se encontraba bien pero que había hay dos razones que forman parte de su ámbito privado, y no quiso revelar en público, "Carmen lo sabe perfectamente porque yo se lo he contado", declaró.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una filtración molesta

Otro desencuentro entre Belén y Carmen tuvo lugar en abril de 2023. Gracias a un polígrafo de la multifacética Conchita, se desveló que Belén había filtrado información sensible a la prensa. Al parecer, Rodríguez filtró a los reporteros una comida familiar en casa de María Teresa Campos que no sentó nada bien en el entorno de la histórica presentadora. "La llamada fue tal cual, Belén Rodríguez llamó a 'Sálvame' y dijo que tenía un notición, que levantasen la escaleta y mandasen a las cámaras porque iban a comer a casa de mi madre e iba a ir también Alejandra", desveló Borrego.

Pero esta no fue la única pregunta del polígrafo sobre Belén Rodríguez. Carmen Borrego contestó con un rotundo sí a una pregunta que escandalizó a los colaboradores allí presentes: "¿Te ha llamado por teléfono Belén Rodríguez y te ha dirigido palabras denigrantes e insultantes?" El polígrafo dio la razón a la Borrego y la colaboradora compartía con sus compañeros de programa los brutales insultos que la que fuera su amiga le profirió hace algunos meses: "me dijo que era una puta cerda".

Este verano también hubo conflicto

Después de haber sido una más en la familia Campos durante años, la relación de Belén Rodríguez con las hijas de María Teresa Campos pendió de un hilo este verano. Rodríguez contó que Carmen la vetó en un homenaje que le hicieron a María Teresa Campos en 'Tardear'.

Tras lo sucedido Carmen le envió un mensaje que fue despreciado por Rodríguez: "Carmen no juega limpio", dijo Belén a las agencias de prensa en un evento.