Rocío Molina 04 ABR 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' transforma el jardín de la casa de Sofía Suescun con una iluminación en la pérgola que es tendencia

Sofía Suescun y Kiko Jiménez ponen a la venta una de sus casas y aclaran su situación inmobiliaria

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Kiko Jiménez se ha puesto manos a la obra y ha demostrado como en otras ocasiones que es un auténtico 'manitas' a la hora de decorar y diseñar nuevas ideas para sus casas. El exconcursante de 'Supervivientes' que ha compartido recientemente la venta de una de las viviendas adquiridas, se ha dedicado ahora a hacer un cambio en el jardín de la espectacular casa de Sofía Suescun donde los dos viven.

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El colaborador de 'Fiesta' se ha centrado en esta ocasión en la zona exterior, en concreto, en la pérgola bioclimática que pusieron en la zona de la piscina y que ahora ha preparado para que puedan disfrutar de una novedad en ella esta temporada.

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"Hoy tenemos jaleo por aquí", son las palabras con las que el novio de Sofía Suescun ha advertido a sus seguidores de un cambio que viene para quedarse y que él mismo se ha encargado de incorporar y ha enseñado el resultado después de lo más orgulloso.

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Se trata de una cortina de luz solar, un elemento descrito también como "luz de hadas" que va a transformar por completo la atmósfera del jardín al caer la noche. Según ha explicado el mismo exconcursante de 'Supervivientes', el objetivo de esta obra ha sido dotar a la pérgola y, por tanto a la zona de exterior, de un toque de luz ambiental para disfrutar de las cenas y reuniones nocturnas.

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Y, como ha prometido, Kiko Jiménez ha mostrado a través de sus historias de Instagram el resultado final. Y, a juzgar por el vídeo que ha colgado y sus palabras, este ha superado las expectativas. Su nuevo 'oasis nocturno' promete ser uno de los espacios favoritos de esta temporada. "Pues ha quedado bonito, ¿no?", ha escrito, acompañando sus palabras de un icono de un corazón.

En el vídeo que el colaborador de 'Fiesta' ha subido se puede ver cómo la iluminación resalta no solo la estructura de la pérgola, sino que también crea un reflejo mágico sobre la superficie de la piscina, que está al lado. Y no es eso lo más llamativo y lo que ha querido resaltar el que fuera también extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sino lo poco que le ha valido este 'invento' que ha provocado un cambio tan grande.

El influencer ha puesto la página web donde la ha adquirido y esta cortina de luz con tecnología solar le ha valido un precio de 23,99 euros. Una demostración de que se pueden lograr un impresionante resultado sin tener que realizar una gran inversión.