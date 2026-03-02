Críticas a Sofía Suescun y Kiko Jiménez por su compra semanal

Lorena Romera 02 MAR 2026 - 13:48h.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han respondido a las críticas al mostrar su compra semanal, por 131 euros

Sofía Suescun se defiende de las críticas que recibe por su alimentación: "Si supierais lo que como..."

Lo que publicaban como un vídeo para satisfacer la curiosidad de sus seguidores se ha terminado convirtiendo en casi una batalla campal. Sofía Suescun y Kiko Jiménez han recibido un aluvión de críticas al compartir su compra semanal. Los usuarios de Instagram han dictado sentencia por no apoyar le comercio local y, entre otras cosas, promover el consumo de un alimento perjudicial para la salud, haciendo saltar todas las alarmas.

"Esta es nuestra compra semanal, pagada por nosotros, no hay ningún acuerdo ni patrocinio. Os la mostramos con un fin informativo y porque nos lo habéis pedido mucho. Faltan productos que compramos en otros establecimientos", explicaban, intentando ahorrarse ciertas críticas... Pero no lo han conseguido.

En la publicación en cuestión, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' empieza la compra por su "pasillo favorito, el de las verduras y hortalizas". Empieza explicando que su primera opción es la escarola, pero que, al estar agotada, "en su defecto, optan por los cogollos". Después, aguacates. "Kiko es experto", señala la de Pamplona. Canónigos, rúcula, limones, zanahorias, jengibre en rama, apio, "que es curativo", puerro, calabacín.

"Arándanos, que me vienen muy bien a mí, como mujer", señala la creadora de contenido, dando tips a sus seguidoras a medida que va llenando el carrito de la compra. Después, la sección favorita de Kiko Jiménez: los congelados. "Facilito, ahorra mucho trabajo", señala el de Linares. Pimiento verde y rojo troceado, cebolla y espinaca "picaditas", merluza y... panga.

Sofía y Kiko adaptan su dieta tras las críticas

Y este ha sido uno de los motivos por los que la pareja se ha convertido en objeto de críticas. Tal y como les han hecho saber, este pescado se encuentra en alerta por nutricionistas. El panga es un pescado que suele proceder de ríos del sudeste asiático, de zonas que a menudo presentan altos niveles de contaminación industrial. El principal riesgo para la salud reside que la "posible presencia de residuos de metales pesados, (como el mercurio), antibióticos y otros contaminantes químicos".

Desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan un "consumo esporádico" o sustituirlo por especies autóctonas con mayores garantías de seguridad alimentaria. Al enterarse de esto, Sofía y Kiko han decidido erradicarlo de su dieta. "Ya no comeré más panga, gracias", le ha dicho a sus seguidores. "Viene del río más contaminado del mundo", ha señalado la hija de Maite Galdeano, que se ha informado al respecto y ha decidido no volver a consumir este pescado.

Pero este no ha sido el único motivo por el que les han criticado. Muchos usuarios de las redes no entienden "por qué no apoyan el pequeño comercio ni las tiendas locales". Y son muchos los mensajes que han recibido en este sentido. "El comercio local iría mucho más con vuestra filosofía de vida, ¿no?", les cuestionan.

El precio de la compra semanal de Sofía y Kiko

"¿Por qué no compráis en el mercado o en la frutería local?", se preguntan. "También lo hacemos", les asegura Sofía Suescun, que ante el aluvión de comentarios ha querido dejar claro que no hacen la compra únicamente en grandes supermercados. Por otro lado, están los que les aplauden por su compra semanal de "lo más completa", con opciones "muy saludables", por un total de 131,24 euros.