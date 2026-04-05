Lidia González 05 ABR 2026 - 09:30h.

La concursante de ‘Supervivientes’ cuenta su trayectoria profesional como modelo

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Almudena Porras se sentaba frente a las cámaras de mtmad para desvelar sus secretos mejor guardados antes de poner rumbo a su aventura en Honduras. Ahora, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ recuerdan el pasado de la concursante de ‘Supervivientes’ como modelo. Después de que Claudia Chacón desvelase qué va a hacer con el dinero que gane en el reality, es el momento de conocer todos los detalles de la carrera de la influencer: sus inicios y su paso por ‘Miss España’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras anunciar sus planes de ampliar la familia con Borja Silva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ echaba la vista atrás para contar toda la verdad sobre su carrera como modelo. La creadora de contenido explica cómo dio el salto al mundo de la moda y se sincera sobre lo mucho que le ha marcado: “Fue un antes y un después en mi vida”. La influencer desvela en qué puestos quedó en los certámenes en los que se ha presentado y asegura: “Fue una experiencia única, nunca lo olvidaré”.

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Cristina Castillo opina sobre la decisión de Almudena Porras de continuar en ‘SV’ sin Borja

Al inicio de su aventura en Hondura, Almudena Porras tuvo que enfrentarse a un dilema muy complicado que ha levantado mucha polémica. Cristina Castillo, extentadora de Darío Linero, opina sobre la decisión de la concursante de ‘Supervivientes’ de seguir su concurso sin Borja Silva. La creadora de contenido no ha tenido ningún reparo de decir lo que piensa, junto al resto de los colaboradores de ‘En todas las salsas’.

La ex tentadora de Darío enseña el mensaje que le envió a Almudena para disculparse

Cristina Castillo no solo se ha pronunciado sobre la participación de Almudena Porras en ‘Supervivientes’, sino que también ha recordado su pasado en común en República Dominicana. Ahora que ha pasado el tiempo, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el mensaje que le envió a Almudena para disculparse por lo que había pasado. La influencer desvela la sorprendente reacción de la receptora del mensaje y se sincera por completo. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!