Lidia González 26 MAR 2026 - 17:25h.

La concursante de ‘Supervivientes’ cuenta en qué va a invertir el dinero que consiga en su aventura en Honduras

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Claudia Chacón se embarcaba en uno de sus mayores retos profesionales hace tan solo unas semanas y, antes de ello, resolvía algunas dudas de sus seguidores. Después de que el novio de la influencer se pronunciara sobre su relación con Gerard Arias, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ desvelan lo que Claudia va a hacer con el dinero que gane en ‘Supervivientes’. La influencer contaba todos los detalles antes de su viaje a Honduras y los presentes en el plató no han dudado en comentarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Quiero algo que sea mío”, aseguraba la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido tiene muy claro lo que pretende llevar a cabo, gane el premio final o no, con el dinero que consiga con este proyecto profesional. Por este motivo, la influencer tomaba una importante decisión antes de ir a ‘Supervivientes’.

Cristina Castillo, extentadora de Darío, opina sobre el concurso de Claudia Chacón

Después de contar en qué quiere gastar Claudia Chacón el dinero que consiga por su participación en el reality más extremo de la televisión, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido hablar del papel que está teniendo. Concretamente, Cristina Castillo, que ha sacado a la luz el mensaje que le envió a Almudena Porras, opina sobre el concurso de Claudia y desvela lo que realmente piensa de ella. ¡Dale al play y descubre todo lo que han comentado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!