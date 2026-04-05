Fiesta 05 ABR 2026 - 10:12h.

Compartir







Amancio Ortega es el hombre más rico de España (y también uno de los más ricos del mundo) y, a sus 90 años, sorprende por el nivel de vida que lleva: bastante tranquilo. Sus hábitos diarios van desde pasear con el perro hasta recoger los huevos de las gallinas de su huerto. Así es como transcurre el día a día de Amancio Ortega, que acaba de cumplir años sin grandes fiestas ni grandes homenajes, solo rodeado de su familia y sus amigos más cercanos y siendo fiel a su esencia.

Aunque Amancio Ortega se ha jubilado (se retiró oficialmente de la primera línea de gestión y de la presidencia de Inditex en el año 2011) y ha dejado en manos de su hija Marta Ortega su empresa, no la ha soltado del todo. Confía en su hija, pero le gusta estar informado de todos los pasos que da y opina de las futuras colecciones que saca su marca. De hecho, en la actualidad sigue siendo el máximo accionista y forma parte del consejo de administración.

La rutina diaria de Amancio Ortega

Amancio Ortega, que sorprende al saber que no utiliza WhatsApp, sigue una rutina: no trasnocha, aunque no madruga tanto, y hace ejercicio físico. Es más, tiene un entrenador personal, le encanta nadar (de hecho, se construyó una piscina climatizada en su casa) y, aunque no juega ya al tenis, sí hace largas caminatas (a veces, con su chihuahua Pepito). Desayuna en el Club Náutico y le gusta quedar con los amigos de toda la vida.

PUEDE INTERESARTE Así es el nuevo rascacielos de 44 plantas que Amancio Ortega ha comprado en Florida

Sigue la actualidad en el periódico y le gusta el fútbol. Los fines de semana se escapa al Pazo de Anceis, en Cambre (A Coruña), cerca del de su hija Marta, con un castaño milenario que le encanta, un huerto, un gallinero y una capilla, donde se casó con su esposa Flora en mayo de 2001. Con el buen tiempo le gusta navegar por la ría de Aldán, en Pontevedra, en su yate Valoria, y es un abuelo feliz que hace mucha vida con sus tres nietos, hijos de su heredera Marta.

La fortuna de Amancio Ortega, en cifras