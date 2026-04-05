Fiesta 05 ABR 2026 - 17:11h.

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Esta tarde, 'Fiesta' ha recibido la visita de un niño con un don. Se trata de Lucas Paulano, quien con tan solo 9 años ha impresionado a los reyes de España con su voz. Un momento de lo más especial que ocurrió durante un evento institucional en el que el joven tuvo la oportunidad de cantar al rey Felipe VI y a la reina Letizia. En el programa, nos lo cuenta todo al respecto. ¿Qué le dijeron tras cantarles? ¡Descúbrelo aquí!

Acompañado por su padre, Lucas Paulano se ha sentado junto a Emma García y varios de los colaboradores en el programa de este domingo, 5 de marzo, para recordar el momento tan especial que vivió con los reyes de España, a quienes emocionó al cantarles el himno de Jaén en un acto institucional.

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Lucas revela qué le dijeron los reyes después de cantarles

Muy sorprendida por la compostura de Lucas Paulano mientras le cantaba a los reyes, Emma García le ha preguntado cómo se le ocurrió cantarles y qué hizo para no ponerse nervioso. Una pregunta a la que el joven ha contestado: "Tranquilizándome y pensado que estoy en casa, pero siendo consciente de que estoy en un sitio importante, y eso hace que no tengas nervioso".

Del mismo modo, el joven ha desvelado qué fue lo que le dijeron el rey Felipe VI y la reina Letizia tras cantarles: "Me dijeron que cantaba muy bien, que que morro tenía y que siguiese con los estudios". También, Lucas ha contado cómo empezó a cantar: "Desde los tres años. Mi padre es el que me lo notó, y bueno sabe un montón de música y me ha ayudado en los programas y todo".

Justo en ese momento, Emma García se ha levantado en busca del padre de Lucas, que estaba en el público, para darle un abrazo y dedicarle unas bonitas palabras: "Tener un hijo así es para decírtelo delante de las cámaras, enhorabuena. No solo por lo profesional que es, sino por la madurez que muestra a la hora de responder".

La especial actuación de Lucas Paulano en 'Fiesta'

Después de que Lucas Paulano contase, en el programa de los fines de semana de Telecinco, cómo compagina sus estudios con su formación artística y revelase si ya ha firmado algún autógrafo, el joven se ha levantado, micrófono en mano, para demostrar con una maravillosa actuación su talento. ¡No te lo pierdas!