Lidia González 06 ABR 2026 - 17:20h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre el momento que atraviesa su relación con Rubo Blanco

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Jennifer Lara se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre un tema muy preguntado por todos sus seguidores. Después de confesar si está abierta al amor, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela en qué punto se encuentra su relación con Rubo Blanco en la actualidad. La influencer nunca ha escondido nada de lo que ha pasado entre ellos y esta no iba a ser una excepción. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Tenemos conversaciones todos los días”, comienza asegurando la creadora de contenido. La vallisoletana ha explicado todos los puntos por los que ha pasado su relación con el padre de su hijo después de su dura separación y se sincera sobre el momento que atraviesan. La influencer, que sacaba a la luz todas las recientes mentiras de su expareja, actualiza su relación con él: “En ese sentido, nos comprendemos y nos ayudamos”.

Jennifer Lara habla sobre el acuerdo de custodia de su hijo con Rubo Blanco

Además de contar todos los detalles sobre la situación que está atravesando con su expareja, Jennifer Lara ha actualizado un importante tema que tienen pendiente. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla sobre el acuerdo de custodia de su hijo con Rubo Blanco. La creadora de contenido ha recordado el duro momento que vivió con su primera hija y tiene muy claro que no quiere volver a pasar por algo parecido: “He tenido que ceder”. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!