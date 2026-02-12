Lidia González 12 FEB 2026 - 15:30h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta el enfrentamiento que ha vivido con Rubo Blanco tras descubrir una mentira relacionada con su hijo en común

Jennifer Lara toma una drástica decisión sobre su maternidad tras romper con el futbolista

Jennifer Lara está muy indignada y se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que está viviendo. Después de sincerarse sobre su reconciliación con el padre de su hija Ángel, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ saca a la luz las últimas mentiras de Rubo Blanco. Muy enfadada por el último episodio que ha tenido que vivir, la creadora de contenido cuenta todos los detalles de lo que ha ocurrido. ¡Dale al play y descúbrelo, en Mediaset Infintiy!

A pesar de estar muy feliz por haber tenido un acercamiento con el padre de Ángel, lo cierto es que se ha llevado una gran decepción con el futbolista que ha querido contar abiertamente. Cansada de la falsedad, se muestra muy tajante al respecto: “No lo reconozco”. Pero todo llega a un límite cuando se trata de algo relacionado con su hijo en común, Asia.

“Está haciendo cosas, mintiéndome en mi cara”, comienza asegurando. La creadora de contenido, que ha contado como el futbolista ha acudido al Registro Civil a sus espaldas, ha explicado el último episodio que ha vivido en el que ha pillado a Rubo en mitad de una mentira. Aún muy enfadada por la situación que vivió, asegura: “Estaba flipando porque le estaba viendo, era surrealista”.

Programa completo: Jennifer Lara desvela su conversación con Rubo tras descubrir su mentira

Jennifer Lara ha querido contar, paso por paso, todo lo que sucedió en este episodio que vivió. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela su conversación con Rubo Blanco tras descubrir su mentira. Muy enfadada, explica todo lo que ambos se han echado en cara y da todas sus explicaciones: “Te estoy viendo”.

Jennifer Lara está cansada de la situación que está viviendo con Rubo Blanco y ha venido a contarlo todo. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ destapa la última mentira del futbolista y se sincera sobre el episodio que vivió con él. “No me vengas de padre del año”, asegura tajantemente y explica los motivos que se esconden tras su gran enfado. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!