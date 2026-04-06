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La guerra entre Edmundo Arrocet y el clan Campos se ha recrudecido después de que el humorista asegurase en '¡De viernes!' que María Teresa Campos tenía miedo a sus hijas.

Meli Camacho, amiga íntima de María Teresa Campos, contesta a las palabras de Edmundo Arrocet en 'El tiempo justo': "María Teresa no tenía miedo a sus hijas. Cuántas veces las madres ponen verdes a sus hijos, yo la primera, ¿y qué pasa? Eso son tonterías. María Teresa tenía adoración por sus hijas, como casi todas las madres".

Meli Camacho: "Quiero un careo con él"

Además, aclara que Edmundo nunca pagaba nada: "Es una mentira que camina. Es que el otro día no dijo ni una sola verdad. Los billetes de avión no ha pagado en su vida uno, que yo he viajado con Teresa y con él, no ha pagado en su vida un hotel. Quiero un careo con él".

También ha querido hablar sobre las declaraciones de Edmundo sobre Gustavo: "Fue muy malintencionado con Gustavo. Dijo que él andaba con una cubana. ¿Sabes lo que hizo Gustavo? Él estaba con una cubana y, cuando la dejó, le pidió que se fuera de la casa y ella le pidió quedarse, y Gustavo le dejó quedarse en la casa".