Ana Carrillo 06 ABR 2026 - 18:33h.

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Paola Olmedo se ha convertido en la tercera expulsada de 'Supervivientes 2026' tras las salidas de Marisa Jara y Gabriela Guillén. La empresaria argentina pidió a sus seguidores que no la salvaran porque se había dado cuenta de que echaba mucho de menos a sus tres hijos y deseaba volver a España. Su deseo se ha cumplido y fue Ivonne Reyes la que se salvó de la expulsión, sobre la que se ha pronunciado José María Almoguera en 'El tiempo justo'.

El hijo de Carmen Borrego ha comentado que considera que su exmujer y madre de su hijo ha hecho "un gran concurso como superviviente y lo ha dado todo en las pruebas" en los 28 días que ha estado en los Cayos Cochinos, a los que llegó sin saber nadar pero dispuesta a aprender y a superarse, aunque finalmente no ha podido cumplir su sueño de ganar el reality más extremo de la televisión.

El sobrino de Terelu Campos se ha mostrado de acuerdo con Joaquín Prat y con Belén Rodríguez en que Paola Olmedo ha tendido puentes con él y con su familia gracias a cómo ha hablado del clan Campos en Honduras, donde comentó, por ejemplo, que su hijo es muy feliz cuando ve a su abuela paterna, Carmen Borrego.

Almoguera también ha desvelado el motivo por el que él cree que la audiencia ha expulsado a Paola, aunque Belén Ro ha discrepado con su opinión, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!