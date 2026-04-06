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José María Almoguera revela por qué cree que la audiencia ha expulsado a Paola Olmedo en 'Supervivientes 2026'

José María Almoguera revela por qué cree que la audiencia ha expulsado a Paola Olmedo en 'Supervivientes'
José María Almoguera en 'El tiempo justo'. Telecinco
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Paola Olmedo se ha convertido en la tercera expulsada de 'Supervivientes 2026' tras las salidas de Marisa Jara y Gabriela Guillén. La empresaria argentina pidió a sus seguidores que no la salvaran porque se había dado cuenta de que echaba mucho de menos a sus tres hijos y deseaba volver a España. Su deseo se ha cumplido y fue Ivonne Reyes la que se salvó de la expulsión, sobre la que se ha pronunciado José María Almoguera en 'El tiempo justo'.

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El hijo de Carmen Borrego ha comentado que considera que su exmujer y madre de su hijo ha hecho "un gran concurso como superviviente y lo ha dado todo en las pruebas" en los 28 días que ha estado en los Cayos Cochinos, a los que llegó sin saber nadar pero dispuesta a aprender y a superarse, aunque finalmente no ha podido cumplir su sueño de ganar el reality más extremo de la televisión.

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El sobrino de Terelu Campos se ha mostrado de acuerdo con Joaquín Prat y con Belén Rodríguez en que Paola Olmedo ha tendido puentes con él y con su familia gracias a cómo ha hablado del clan Campos en Honduras, donde comentó, por ejemplo, que su hijo es muy feliz cuando ve a su abuela paterna, Carmen Borrego.

Almoguera también ha desvelado el motivo por el que él cree que la audiencia ha expulsado a Paola, aunque Belén Ro ha discrepado con su opinión, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

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