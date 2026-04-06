Claudia Barraso 06 ABR 2026 - 19:28h.

Melissa Gilbert confiesa que era consciente de las acusaciones contra su marido, Timothy Busfield, antes de casarse con él: "No soy ingenua ni cómplice"

El actor Timothy Busfield se entrega a la Policía tras ser acusado de agresión sexual a dos menores: los denunciantes son dos hermanos de 11 años

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Melissa Gilbert ha hablado sobre las acusaciones que han perseguido a su marido, Timothy Busfield, acusado de agresión sexual. La actriz ha hablado su relación con el estadounidense y sobre las acusaciones de dos delitos sexuales cometidos en dos momentos diferentes, uno en los años 90 y otro sobre 2012.

Su mujer ha hablado de ello en una entrevista para el programa ‘Good Morning America’ para dejar claro su relación con el actor y los cargos de los que fue acusado: “Necesito dejar algo muy claro. Estas acusaciones han estado en el aire durante mucho tiempo”, dijo Gilbert, de 61 años.

“Cuando Tim y yo empezamos a salir no existía el Internet, pero tampoco entré en una relación a ciegas. No soy ingenua ni cómplice. Hablé con él sobre estas acusaciones, le hice preguntas y escuché su versión de la historia, la cual nunca nadie ha escuchado y es la verdad. Cuando llegue el momento adecuado, Tim contará toda la verdad de todas estas acusaciones pasadas cuando lo necesite”, dice su mujer con la que lleva casado desde 2013.

Las denuncias contra el actor

El actor fue denunciado por una mujer que hacía de extra en ‘Little Big League’. La joven tenía solo 17 años. Ante el tribunal confesó que el actor la agredió, le sirvió alcohol, la manoseó e intentó tener relaciones sexuales con ella en una caravana. Busfield negó las acusaciones y demandó a la chica por extorsión. Una disputa que se resolvió, pero una nueva acusación del 18 de marzo de 2012 volvió a abrir la polémica.

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Una mujer de 28 años acusó al actor de una agresión en los cines de Los Ángeles alegando que “le metía las manos debajo de la ropa y le estuvo tocando los genitales durante unos minutos”. Aunque no se presentó ninguna demanda, los fiscales aprobaron por escasas pruebas. Busfield se entregó el 13 de enero después de que las autoridades de Albuquerque emitieses una orden de arresto por las acusaciones de conductas sexuales con dos niños de 11 años.

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El 20 de enero fue puesto en libertad y el 6 de febrero fue acusado formalmente por un gran jurado del condado de Bernalillo de cuatro cargos de conducta sexual criminal con un menor de 13 años, pero Busfield se declaró no culpable de los cuatro cargos.