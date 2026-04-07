Rocío Molina 07 ABR 2026 - 11:17h.

La influencer de 39 años y exconcursante de 'Supervivientes' confiesa el complejo que le persigue tras dar a luz

Anabel Pantoja, entre lágrimas y desconsolada, se sincera con su madre y le hace una petición: "No me quiere"

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Anabel Pantoja ha decidido dar un paso al frente y ha sorprendido a sus seguidores con unas sinceras declaraciones sobre el momento que atraviesa y cómo ve su cuerpo tras convertirse en madre. La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una cruda e íntima reflexión y ha mostrado la realidad de su cuerpo y de lo que está sintiendo: miedos e inseguridades que rara vez se ven en las redes.

Tras pasar una Semana Santa marcada por sus encuentros familiares y por vivir nuevas emociones, la sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado la otra cara, la que se ve raramente en el mundo de las influencers. "Las apariencias engañan, y detrás de lo que parece algo a lo mejor hay algo más a fondo o más profundo", son las palabras con las que Anabel ha hablado sin filtros de una realidad que le afecta.

La prima de Kiko Rivera ha mostrado su cuerpo en un bikini azul eléctrico y ha confesado que le cuesta reconocerse en esa silueta que ve a día de hoy frente al espejo. Nunca voy a venirme a bajo por algo físico, pero si tenía que expresar abiertamente con vosotros una etapa complicada que estoy viviendo con mi cuerpo", ha admitido.

A pesar de que no cambiaría por nada todo lo que ha experimentado desde que se ha convertido en madre de Alma, la que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas' ha confesado que se está sintiendo especialmente vulnerable con este tema y piensa que es importante exteriorizarlo.

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"Ojalá tuviera una varita mágica o meterme en un quirófano y ponerme el cuerpo de tal, pero tampoco tengo el valor", Anabel Pantoja

"Antes me sentía con mis curvas y bien y ahora no lo veo. Y me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida que no quiero que se jodan", ha recalcado sobre el complejo que tiene ahora con su cuerpo postparto.

Lo que peor lleva y ha mostrado ahora a través de su perfil oficial de Instagram con este posado es "la barriga que se me ha quedado. Parece que estoy embarazada todavía", ha manifestado, puntualizando que ella siempre ha tenido "barriguita", pero ahora se le está haciendo difícil gestionar esta nueva imagen que se le ha quedado tras dar a luz.

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Oleada de apoyo a Anabel Pantoja tras su confesión

Esta cruda y sincera confesión ha generado una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han valorado esta lección de realidad y de no idealizar la maternidad en las redes sociales. "Te abrazo. Eres mucho más que un físico", "dando normalidad a un complejo que padecemos muchas mujeres", "vales oro", "te queremos así, sin filtros y tal como eres".

La influencer ha concluido su reflexión con un mensaje positivo y una reivindicación para todos aquellos que no son perfectos. "Seguiré siendo yo misma, no tendré vergüenza e iré con la cabeza alta pero tendré esa cosita en mi cabeza …