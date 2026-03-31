Ana Carrillo 31 MAR 2026 - 16:59h.

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Cada Lunes Santo, Anabel Pantoja se reúne con sus amigos en Sevilla para ver la procesión y este año se han unido al grupo Kiko Rivera y su novia, Lola García. Los primos han compartido en sus redes sociales fotos en los que se les ve juntos disfrutando de una comida en la que también estuvieron presentes Raquel Bollo, amiga de la familia Pantoja desde hace décadas, y el novio de Anabel, David Rodríguez, que se desplazó desde Córdoba para ver a San Gonzalo en Triana.

Hacía mucho tiempo que no se veía a los primos disfrutar de un plan juntos, en el que no estuvieron los hijos de Kiko, pero sí la hija de Anabel, Alma, que tiene poco más de un año. En las imágenes que se han captado del balcón en el que estuvieron se puede ver al DJ con la niña, a la exconcursante de 'Supervivientes 2023' hablar con Lola y a Raquel Bollo muy sonriente.

A Alexia Rivas le ha sorprendido la presencia de la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo en este plan porque ha recordado que fue muy crítica con Isa Pantoja, hermana de Kiko y prima de Anabel, y Leticia Requejo ha ampliado los detalles de ese encuentro en 'El tiempo justo': "Las risas y la complicidad entre primos fueron más que evidentes"

La periodista ha desvelado cómo se llevaron Anabel Pantoja y Lola García, que se conocieron ayer porque los primos no habían hecho ningún plan juntos desde que el DJ había iniciado su relación con la bailarina a finales del año pasado: "Nadie diría que se conocieron ayer porque hubo muy buen feeling".

También ha revelado que Kiko Rivera compartió la opinión de su madre, Isabel Pantoja, y su tío, Agustín Pantoja, sobre la canción que ha sacado acerca de su reconciliación, 'No hay paz sin ti': ¡dale al play al vídeo que encabeza el artículo para conocer todos los detalles!