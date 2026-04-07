Gal·la, de 'La isla de las tentaciones', se retira el ácido hialurónico de los labios y enseña el resultado

Natalia Sette 07 ABR 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quita el ácido hialurónico de los labios tras varios años y el resultado no es el que esparaba

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Gal·la Mora ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una decisión estética que no ha pasado desapercibida. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido retirarse el ácido hialurónico de los labios y ha mostrado el resultado con total sinceridad, reconociendo que no está siendo un proceso fácil para ella.

La influencer, que siempre se ha caracterizado por hablar sin filtros sobre su vida y sus retoques y operaciones estéticas , ha compartido cada detalle de este cambio. Esta vez se abre en canal para contar cómo se siente tras eliminar el volumen de sus labios.

“Ayer tomé la magnífica decisión de que iba a ponerme hialuronidasa para quitarme todos los labios”, ha comenzado diciendo en un ‘reel’ subido a su perfil de Instagram. La joven explica que, tras años de ácido hialurónico en sus labios, se había migrado, dejándole un aspecto con el que no se sentía cómoda.

La expareja de Nico Craiu muestra algunas fotos de sus labios con él ácido mientras va explicando todo el proceso. “Yo no sabía que me iba a quedar así”, ha confesado. Un resultado que le ha generado inseguridad desde el primer momento. “Tengo algunas fotos, no muchas porque honestamente no me veía bien”, ha añadido. Gal·la reconoce que no se sentía cómoda con su imagen tras el procedimiento.

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Además, ha explicado que el proceso ha sido más rápido de lo que pensaba. “A las dos horas clavadas, yo ya no tenía ningún tipo de labio, ya tenía mi hilito que nunca jamás me habéis visto”, ha confesado. Un cambio radical que le ha impactado y al que todavía tiene que acostumbrarse, pues hace años que no se ve con sus labios al natural.

La hialuronidasa es una enzima que se utiliza para disolver el ácido hialurónico previamente infiltrado. Es un procedimiento habitual en medicina estética cuando se quiere revertir un relleno, aunque puede provocar inflamación temporal en la zona. “Yo viendo redes sociales de gente que se había puesto hialuronidasa les veía unos labios enormes”, ha explicado. Gal·la pensaba que pasaría por esa fase de hinchazón.

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“Esto es porque tienes alergia a la hialuronidasa si no, no se te quedan así”, ha aclarado. En su caso, el efecto ha sido inmediato y sin apenas inflamación. Ahora, la influencer reconoce que no se ve bien. “Yo tengo el labio muy recogido y no me veo bien”, ha dicho. Incluso ha explicado cómo este cambio afecta a la proporción de su cara.

“Tengo mucha frente y antes al tener mucho labio se equiparaba, se disimulaba”, ha explicado. Para ella, el volumen en los labios formaba parte de su equilibrio estético. “Lo primero que noté es que el ‘morro de pato’ ya no lo tengo, está super finito y liso”, ha añadido. Un cambio que, aunque era el objetivo, no termina de convencerle.

Aun así, Gal·la no descarta volver atrás. “Dentro de tres semanas puedo decidir si me vuelvo a poner ácido hialurónico o no”, ha dicho con total sinceridad. Quiere darse un tiempo para adaptarse. “Para mí lo importante es verme yo bien”, ha afirmado. La influencer deja claro que su prioridad es sentirse cómoda consigo misma.

Tras la explicación, la creadora de contenido ha quitado el efecto del video que tapaba sus labios para enseñar su nueva realidad. “No seáis muy malos conmigo porque ayer estuve muy triste, estuve llorando”, ha pedido a sus seguidores. Los comentarios no han tardado en llegar, la mayoría coincide en que está mucho más guapa sin ácido hialurónico.