Silvia Herreros 30 SEP 2025 - 13:09h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reconoce estar en crisis con su pareja tras anunciar que se casa

El compromiso de Gal·la Mora se tambalea. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un preocupante comunicado en el que confirma que su relación no se encuentra en su mejor momento. Apenas dos meses después de anunciar que se casa, la exnovia de Nico Craiu habla de la fuerte crisis de pareja que atraviesa su relación.

La de Benicàssim (Castellón), ha decidido no ocultar la realidad a su comunidad de seguidores. Así, en un arrebato de sinceridad, la amiga de Sandra Férriz y Darío Sellés confiesa que lo suyo con Joan no está tan bien como a ella le gustaría.

"Voy a ser completamente honesta", dice mientras asegura que la decisión que ha tomado le ha costado mucho tiempo. Gal·la y su pareja llevan en crisis desde hace algún tiempo, sin embargo, hasta ahora no había querido hablar del tema por si su situación se arreglaba. "No quería anticiparme por si más tarde las cosas cambiaban".

La exparticipante de la cuarta edición de 'LIDLT', asegura que "hoy ni Joan ni yo estamos a nuestro 100%". "Todas las parejas tienen su más y sus menos y hoy nos ha tocado a nosotros", explica mientras dice que, aunque "podría haber sacado mi mejor cara y mostrado una falsa felicidad", prefiere "ser completamente real" con sus seguidores.

"Las parejas perfectas no existen", dice la joven mientras niega que entre ellos se haya producido una fuerte discusión. "Estamos viviendo procesos un tanto agobiantes y hay días como hoy que simplemente no sabemos gestionarlos en conjunto", comenta la empresaria, que entre otros proyectos, se encuentra montando un hotel en Indonesia y preparando su propia boda.

La creadora de contenido asegura estar hablando de este tema "con toda la pena del mundo", sin embargo, quiere visibilizar esta situación para que otras parejas y sus seguidoras más jóvenes sean consciente de la 'cara B de las redes'. A pesar de este mal momento que atraviesa su relación con Joan, Gal·la está convencida de que juntos superarán este bache y "promete" que su relación volverá a estar al 100%.