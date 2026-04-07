Lidia González 07 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela los comentarios negativos que recibe sobre su físico y contesta

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Helena Arauz ha querido enfrentarse a un tema muy complicado que lleva arrastrando desde su salto a la fama. Después de pedir perdón por haber mentido sobre su relación con Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estalla contra las duras críticas que recibe sobre su físico. Cansada de tener que soportar crueles comentarios a través de las redes sociales, ha dado un golpe sobre la mesa y ha sacado a la luz todo lo que dicen sobre ella. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha recurrido a la compañía de Violeta Crespo y Edi Insua para hablar sobre un tema que ellos han sufrido mucho. La influencer se ha visto envuelta en muchas polémicas por las que ha recibido un aluvión de comentarios negativos, pero ha querido recalcar cómo se siente especialmente con los que son referidos a su físico: “Me sacáis complejos que antes no tenía”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha mostrado muy firme a la hora de contestar a todos sus ‘haters’ y no duda en asegurar: “No os pido opinión de nada”. Después de confirmar su traición a Gilbert con Aitor, en ‘Tentaciones Privé’, la creadora de contenido ha hecho una profunda reflexión sobre los mensajes negativos que le mandan: “Me parece increíble que la gente me juzgue por mi físico”.

Helena Arauz pide consejo a Violeta y Edi para afrontar las críticas

Helena Arauz ha acudido a dos personas que llevan un año enfrentando todo tipo de comentarios negativos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pide consejo a Violeta Crespo y Edi Insua para afrontar las críticas. Sin pensárselo dos veces, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ asegura: “Ten mucho cuidado con la gente con la que te juntas en este mundo”. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!