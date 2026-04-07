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Irene Rosales se estrena como colaboradora de 'El tiempo justo' y ha respondido a todas las declaraciones que Kiko Rivera hizo sobre ella en su entrevista en '¡De viernes!'. En aquella entrevista, Kiko habló de manera contundente sobre su exmujer y explicó cómo la buena relación que mantenían tras su separación se ha deteriorado por completo.

Irene ha querido aclarar las palabras de Kiko sobre su relación con el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno: "Es totalmente incierto. No voy a entrar en lo que yo quiero, siempre he querido y cuidado a ese niño. Lo único es que, a medida que Francisco va creciendo, le voy haciendo entender a Kiko que debe ser un poco más responsable con él, en el sentido de que pase más tiempo con su hijo".

Además, ha explicado lo que le decía a Kiko sobre su hijo mayor: "Él necesita mucho la figura de su padre, así que cada vez que había una semana y Kiko se iba varios días, le decía que estuviera con el niño el resto de días. Si yo no puedo aportarle tiempo, le digo que le comente a la madre si quiere llevarse al niño".

¿Qué papel juega Lola en su relación con Kiko Rivera?

Por otro lado, Irene comenta el papel que tiene Lola en su relación con Kiko: "No sé exactamente qué papel juega Lola y no la voy a hacer responsable de nada, pero sí es cierto que, siendo tan buena para calmarle en la situación con su madre, en esta también podría haberlo sido un poquito".