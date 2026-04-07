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Antonio Rossi ha desvelado en 'El tiempo justo' la decisión que ya ha tomado la influencer Anabel Pantoja sobre su futuro inmediato, una determinación que supondría un importante cambio de vida para la colaboradora. Según explicó el periodista durante su intervención en el programa, las gestiones que se están realizando de forma completamente formal apuntan a un traslado a Sevilla previsto para finales de verano. Aunque no quiso revelar todos los detalles, dejó claro que el proceso implica necesariamente un cambio de domicilio.

La noticia llega tras años en los que Anabel había consolidado su vida en Canarias, donde encontró estabilidad personal y profesional, y cumplió el sueño de vivir junto al mar. Sin embargo, la decisión no se entiende sin el papel de David, cuya situación laboral y familiar en Andalucía habría resultado clave para inclinar la balanza.

Anabel vuelve con su entorno más cercano

Los continuos desplazamientos y la dificultad de compaginar la distancia con la vida familiar, especialmente con una niña pequeña, habrían pesado en la decisión final. Rossi subrayó que Sevilla permitiría una mayor cercanía con sus respectivas familias y facilitaría el día a día de la pareja, así como una mejor organización laboral.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el traslado se hará efectivo en septiembre, marcando el inicio de una nueva etapa para Anabel en su regreso a Andalucía, junto a su entorno más cercano y estable para afrontar sus próximos proyectos personales y profesionales con mayor tranquilidad y apoyo constante de los suyos más directos en esta nueva etapa vital que comienza pronto en Sevilla.