Antonio Canales se pronuncia sobre las nuevas acusaciones de impago del alquiler: "No debo nada"

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Ángel, quien dice ser el excompañero de piso de Antonio Canales en la casa donde vivió en la localidad toledana de Almorox, acusa al bailaor de no pagar el alquiler. "Desapareció de la noche a la mañana", asegura.

Canales, que ha anunciado que se retira de los escenarios, ha negado tales afirmaciones en 'El tiempo justo'. "Yo no debo nada. Él puede decir la misa y la carne de pimiento, poco alimento", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El bailaor asegura que fue "invitado" a la casa

Según ha explicado, el bailaor "iba invitado" a esa casa para relajarse y "quitarse el estrés" antes de entrar en 'GH DÚO'. "Las últimos dos semanas me fui a casa de mi mamá y de allí a 'GH'", agrega.

Antonio Canales relata que se le dio "la llave" de la casa que "no se puede vender" por una "polémica" que hay entre los hijos del propietario. "Yo nunca tengo un contrato, nunca he pagado un alquiler, no he pagado nada. Él si vive alquilado", dice sobre su presunto excompañero de piso.

El bailaor reconoce además que no entiende el motivo por el que Ángel hace esas declaraciones. "Yo no sé por qué dice eso", señala.