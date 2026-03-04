El bailaor hizo un balance positivo de su paso por el reality y destacó a los compañeros que creía que debían ganar el concurso

Además, Anita Williams, sobre su lesión en el dedo: "Hay gente que tiene cosas peores y sigue adelante"

Antonio Canales no tuvo el concurso que seguramente soñaba al desembarcar en un tanque mediático como 'GH Dúo': tres semanas después de su ingreso en el reality, murió su hermano pequeño y eso detonó su estado de ánimo. En total, estuvo seis semanas en el show y consiguió reunir muchos fans que le auguraban un pase a la final. Aunque no pudo ser, ya que fue expulsado, el balance de su participación en el concurso es positivo: "He aprendido muchas cosas y no me arrepiento de nada. A lo hecho, pecho", nos ha dicho en una entrevista exclusiva tras la gran final del programa.

Además, destacó a sus amigos dentro del programa, a los que hubiera querido ver como ganadores y dijo que el programa ya es un antes y un después en su vida. Cabe recordar que el ganador del concurso, Carlos Lozano, no era precisamente de los que mejor le caían a Antonio: "Me hubiera gustado que en la final hubiese estado Raquel o Manu".

La muerte de su hermano y su partida de la casa de GH Dúo

El bailaor enfrentó la peor noticia dentro de la casa de Tres Cantos: a las tres semanas del comienzo del reality, su hermano pequeño murió de manera inesperada y la producción del programa le permitió salir para acudir a acompañar a su familia. Sus compañeros y el público no sabían qué había ocurrido y eso creó confusión y angustia. Hasta que el concursante volvió y pudo sincerarse con sus compañeros, quienes lo contuvieron en ese mal momento:

"El día que me fui hacia dos horas que había fallecido mi hermano, se fue a dormir la siesta y ya no se despertó. Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró mi madre, es al tercer hijo que entierra. De repente, me vi en un vendaval, he estado al lado de toda mi familia, de ella", explicó a los demás concursantes.

Tras ese momento devastador, recuperó poco a poco la alegría: "Fui con mucha ilusión y me siento orgulloso de haber participado. He dado lo mejor de mí", dijo, aunque nos contó que fue "muy difícil levantar el ánimo" después de lo ocurrido. "Con el cariño de todos, se pudo".

La final de GH Dúo se vivió como una gran fiesta en Mediaset y la consagración de Carlos Lozanos fue recibida con gran emoción. Dale Play para ver cómo se vivió desde adentro.