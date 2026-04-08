Jessica Bueno frena a Marta López por su comentario sobre su relación con Luitingo

Ana Carrillo 08 ABR 2026 - 18:48h.

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Luitingo ha emitido un comunicado en Instagram pidiendo respeto y denunciando que hay muchos fans de la 'diosa', refiriéndose a Jessica Bueno, que le critican a diario en la mencionada red social. La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado en 'El tiempo justo' que no es el único que recibe 'hate' y que ella nunca ha fomentado que lo critiquen.

Se ha lanzado, incluso, a pedirle en directo a sus fans que no vuelvan a enviarle mensajes al finalista de 'Gran Hermano VIP': "¡Si me queréis, no dejéis comentarios negativos a nadie! ¡No solo a él, a nadie!". Pero ha sido entonces cuando Marta López ha querido salir en defensa del cantante: "Yo tengo que decir lo que pienso porque esta historia me la conozco bien y creo que no has sido justa con él".

"¡Pues no te la sabes tan bien!", le ha espetado Jessica, ante lo que Marta ha replicado: "Sí, sí que me la sé y creo que tendrías que agradecer que él no hubiera hablado, que es el pacto que teníais". La modelo ha desmentido tener un pacto con su ex de no hablar sobre su relación públicamente: "¡Que hubiera hablado! ¿Qué tiene que decir de mí?".

El cantante ha hablado y lo ha hecho en una llamada telefónica con Leticia Requejo que se ha emitido en 'El tiempo justo' y que Jessica ha escuchado muy atentamente para darle respuesta a todo, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

Sus declaraciones sobre Kiko Rivera

La finalista de 'Supervivientes All Stars' también ha abordado en 'El tiempo justo' las declaraciones que el padre del mayor de sus tres hijos, Kiko Rivera, hizo sobre ella en '¡De viernes!', confesando su sorpresa y revelando que llegó a llamarle el día después de la emisión del Scoop para mostrarle su descontento.

Además, ha revelado cómo es la relación de su primogénito, Francisco Rivera Bueno, que tiene 13 años, con la nueva novia de Kiko, Lola García, después de que el DJ hablase de este vínculo en sus declaraciones en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde esta semana se sienta para responder en directo a todo.