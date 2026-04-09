Rodri Fuertes y Marta Castro se conocieron en la clínica de estética del concursante de 'GH'

Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran el motivo por el que han recurrido a un tratamiento de fertilidad para ser padres

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Hay historias que nacen despacio y otras que, sin hacer ruido, terminan marcando un antes y un después. La relación entre Rodri Fuertes y Marta Castro surgió casi por casualidad en 2023 y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las historias de amor más seguidas del universo lifestyle y televisivo en España.

Lo que comenzó como un tímido acercamiento, sin grandes expectativas, hoy se traduce en un proyecto de vida en común y en la emocionante noticia de que están a punto de convertirse en padres de su primer hijo juntos.

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La historia de amor de la pareja de influencers no ha sido un camino recto, pero sí auténtico, construido sobre la naturalidad, la complicidad y una sensación compartida de haber llegado al lugar adecuado en el momento justo. Más allá de la distancia o la exposición mediática, han tenido que enfrentarse a retos más íntimos. Uno de ellos ha sido el proceso hasta la llegada de su primer hijo en común. Aunque no han dado todos los detalles, sí han dejado entrever que no fue un camino sencillo.

La cronología de la historia de amor de Rodri Fuertes y Marta Castro es una lección de timing emocional. No se conocieron en el momento perfecto… pero supieron convertirlo en el momento adecuado. Desde aquel mensaje inesperado hasta la dulce espera de su hija, su relación ha evolucionado de forma orgánica, sin forzar etapas, pero sin miedo a avanzar. Hoy, a las puertas de convertirse en padres, su historia sigue escribiéndose.

Un flechazo discreto que cambió sus vidas

El inicio de la historia de amor de Rodri Fuertes y Mara Castro tiene algo de destino y mucho de valentía. Antes de intercambiar palabras, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ya sabía quién era Marta Castro. Ella acudía con frecuencia a la clínica de medicina estética donde él trabajaba, situada en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Coincidían en el mismo espacio, pero nunca habían cruzado conversación. Hasta que un día, algo cambió.

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Rodri decidió dar el paso. Un simple mensaje fue suficiente para romper el hielo y activar una historia que, hasta entonces, parecía suspendida en el aire. “Siempre me pareció muy guapa y con estilazo. Un día me dio por escribirla y tachán. Bendito ese día”, recordaría más tarde.

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Ese primer contacto marcó el inicio de una etapa de descubrimiento. Empezaron a hablar, a conocerse, a compartir pequeños momentos que poco a poco fueron encajando como las piezas de un puzzle. Las primeras citas llegaron sin presión, sin expectativas desmedidas. Y ahí, en ese terreno libre de artificios, surgió algo especial. Marta lo definió con claridad en verano de 2023: estaba en un momento de su vida en el que necesitaba paz, y Rodri se la daba. Esa sensación de calma, de equilibrio emocional, fue el verdadero detonante de su relación.

Así, en silencio y con discreción, comenzaron su historia de amor. Una relación que desde el principio decidieron proteger, alejándola del ruido mediático y apostando por vivirla puertas adentro.

El inicio oficial de su relación

El verano de 2023 marcó el punto de partida oficial del romance de la pareja de influencers. Fue una etapa intensa, como suelen ser los comienzos: llena de descubrimientos, de ilusión y de esa necesidad constante de estar juntos. Sin embargo, también fue una fase delicada. Marta venía de una ruptura importante en 2022 con Fonsi Nieto, padre de su hijo, y no contemplaba volver a enamorarse. Había cerrado esa puerta… o al menos eso creía.

Rodri, sin embargo, rompió todos sus esquemas. Con su forma de estar, su cercanía y su manera de entender la relación, logró que Marta reconsiderara sus propias convicciones. Ella misma lo confesó tiempo después: no quería más amores en su vida, pero tuvo que “tragarse sus palabras”.

El paso de Marta Casto por ‘GH VIP’

Toda relación necesita enfrentarse a desafíos para consolidarse, y el de Rodri y Marta llegó antes de lo esperado. La participación de Marta en 'Gran Hermano VIP' supuso su primera gran crisis como pareja. Llevaban apenas unos meses juntos cuando tuvieron que separarse durante semanas. Y no en circunstancias normales, sino bajo la presión mediática y emocional que implica un reality de este calibre.

Rodri, a pesar de no sentirse especialmente cómodo en televisión, no dudó en sentarse en plató para defender a Marta. Fue un gesto significativo que dejó claro su nivel de implicación. Mientras tanto, ella vivía la experiencia dentro de la casa, echándole de menos y reafirmando sus sentimientos. Él mismo lo explicó con honestidad, en los comienzos de una relación, cuando todo es más intenso, la separación se vive con mayor dificultad. Y precisamente por eso, ese tiempo lejos sirvió para confirmar que lo suyo no era pasajero.

Cuando Marta salió del reality, la conexión entre ambos era más fuerte. Habían superado su primera prueba importante, y lo habían hecho desde el respeto, la confianza y el cariño.

Convivencia y primer aniversario

El siguiente hito llegó con su primer aniversario. Lejos de grandes gestos públicos, decidieron dar un paso mucho más significativo, empezar a vivir juntos. La convivencia marcó un antes y un después. Supuso trasladar su historia a un plano más real, más cotidiano. Compartir espacio, rutinas y proyectos es, en cualquier relación, uno de los momentos más reveladores. Curiosamente, ese cambio vino acompañado de un breve silencio en redes sociales. Durante unas semanas, desaparecieron del foco público, lo que generó especulaciones sobre una posible crisis.

Volvieron con una explicación sencilla y emocionante: estaban centrados en su nuevo hogar. “El motivo de nuestra desaparición”, dijeron, mostrando imágenes de la casa que comenzaban a construir juntos. Ese gesto, lejos de alimentar rumores, reforzó la percepción de una pareja que prioriza lo importante: su vida en común.

Un bebé en camino

El anuncio de su embarazo marcó un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja de influencers. No solo porque supone la llegada de su primer hijo en común, sino porque simboliza la consolidación definitiva de su relación. Hablan de su futura hija como un “sueño”. Una palabra que resume todo lo vivido, los comienzos inesperados, las dudas, las pruebas superadas y la construcción de un proyecto conjunto.

El proceso hasta la llegada de su primer hijo en común no fue un camino sencillo.Se realizó la técnica ICSI, Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides, que es una técnica avanzada de reproducción asistida que consiste en introducir directamente un solo espermatozoide seleccionado en el interior de un óvulo maduro mediante una microinyección.