Lorena Romera 26 MAY 2026 - 14:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da la última hora sobre su estado de salud tras su paso por el hospital

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Alma Bollo ha sufrido un angustioso episodio de salud mientras estaba sola con sus hijos. Tras alcanzar picos de fiebre muy altos y encontrarse al borde del síncope, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha acudido a urgencias, donde ha recibido un diagnóstico y un tratamiento inmediato.

Tras varios días sin actualizar sus redes, la hija de Raquel Bollo ha reaparecido dando la última hora sobre lo ocurrido. La influencer ha explicado que ha acudido al hospital de urgencia tras una jornada en la que su salud ha vuelto a ser protagonista.

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Tal y como ha explicado a través de sus stories, lo que parecía empezar como un simple dolor de garganta ha terminado complicándose hasta el punto de ver peligrar su integridad física mientras se encontraba "sola" y al cuidado de sus dos hijos. "Empecé a encontrarme mal, muy mal, y estaba sola con los dos niños", expresa.

El momento más complicado fue mientras estaba haciendo la compra, cuando Alma Bollo creyó que iba a perder el conocimiento. "Hubo un momento que pensé que me desmayaba. Jimena, la pobre, me preguntaba si estaba bien, me decía que me notaba rara. No sé cómo salí de allí y llegué a casa", ha confesado la joven.

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El diagnóstico y el tratamiento de la hija de Raquel Bollo

Ante la gravedad de la situación, la andaluza se vio obligada a avisar a su pareja: "Llamé a Miguel corriendo y le dije que viniera... Tenía un hormigueo en la zona lumbar hacia arriba. Me quería morir". Tras una noche muy complicada, marcada por "picos altísimos de fiebre de 39,5º", Alma decidió no esperar más y acudir al hospital a primera hora de la mañana.

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Tras ser atendida por el equipo médico, la exconcursante de 'Supervivientes' ya tiene un diagnóstico claro: amigdalitis. Para paliar el dolor y frenar la infección, los médicos han pautado un tratamiento estricto, aunque el proceso no ha sido precisamente agradable. "Madre mía lo que duele el pinchazo de Nolotil", se ha quejado mientras mostraba a cámara el resto de medicamentos que le han prescrito.

La decisión de la exconcursante de 'Supervivientes' sobre su salud

Más allá de esta amigdalitis, Alma Bollo reconoce que lleva unos meses en los que su salud atraviesa sus horas más bajas: "Tengo que hacerme pruebas o una analítica, porque no es normal que todos los meses me ponga mala, y si no es todos los meses es cada dos meses. Es increíble".